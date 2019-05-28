Netanyahu için zaman daralıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya koalisyon hükümetini kurması için tanınan süre giderek daralırken, partisi kilit role sahip Liberman şart koştuğu zorunlu askerlik yasa tasarısından vazgeçmiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya koalisyon hükümeti kurması için tanınan sürede sona yaklaşılırken, hükümetin kurulması için kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman da söz konusu koalisyonda yer almak için öne sürdüğü zorunlu askerlik yasa tasarısı şartından geri adım atmıyor.

Partisi mecliste 5 milletvekiliyle temsil edilen Liberman, Netanyahu liderliğinde kurulacak koalisyon hükümetinde yer almak için Ultra-Ortodoks Yahudilerin de askere alınmasını zorunlu kılacak askerlik yasasının meclisten geçmesi şartında ısrar ediyor.

Netanyahu'nun koalisyon hükümetini kurması için tanınan sürenin yarın gece sona ermesi nedeniyle tüm gözler eski Savunma Bakanı Liberman'a çevrildi.

Facebook hesabından yaptığı açıklamada Liberman, Netanyahu'nun partisi Likud'un kendisi ve partisine yönelik eleştirilerine cevap verdi.

Liberman, Likud'un kendisini Netanyahu'ya "düşmanlık beslemekle" suçladığı ve bu nedenle koalisyon hükümetine katılmayı reddettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer almak istediklerini belirten ancak şartlarından da geri adım atmayacaklarını vurgulayan Liberman, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Evimiz Partisi'nin tek amacı var o da seçimlerden önce halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek, yoksa Netanyahu'yu devirmek gibi bir niyetimiz yok. Fakat ilkelerimizden de ödün vermeyeceğiz."