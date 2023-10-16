Netanyahu, İsrail ile ''dayanışma'' için Biden'ı ülkesine daveti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail ile dayanışma için ülkesine davet ettiği bildirildi.

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16/10/2023

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Netanyahu, İsrail ile ''dayanışma'' için Biden'ı ülkesine daveti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail ile dayanışma için ülkesine davet ettiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu'nun ofisi ile Beyaz Saray, Biden'ın olası İsrail ziyareti konusunda detayları görüştü.

Haberde, Netanyahu'nun İsrail ile dayanışma için Biden'ı ülkesine daveti, dün iki isim arasında yapılan telefon görüşmesinde ilettiği kaydedildi.

Netanyahu ile Biden, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı saldırıdan bu yana 5 kez telefonda görüşmüştü.

16/10/2023 11:21
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TAGS: Netanyahu, israil
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