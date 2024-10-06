Netanyahu: Kendinden utanmalı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'nun 79'uncu oturumunda yaptığı konuşmanın ardından dinleyicileri selamlıyor, 27 Eylül 2024.

İsrail'in destek olsa da olmasa da nihayetinde 'kazanacağını' vurgulayan İsrail Başbakanı, 'Ancak savaş bittikten uzun yıllar sonra bile bu utanç devam edecek,' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yanıt gecikmedi.

Netanyahu Pazar günü X'te yayınlanan konuşmasında Macron'un son açıklamalarını hedef alarak, "Macron ve diğer Batılı liderler İsrail'e karşı silah ambargosu çağrısında bulunuyor. Kendilerinden utanmalılar," dedi.

"İran Hizbullah, Husiler ve Hamas da dahil olmak üzere tüm 'vekillerine' silah sevkiyatını kesiyor mu? Elbette hayır, 'şer ekseni' bir arada duruyor," diyen Netanyahu, diğer taraftan 'şer eksenine' karşı çıkması gereken ülkelerin İsrail'e ambargo çağrısı yaptığını belirterek, bu durumu "bir utanç" olarak nitelendirdi.