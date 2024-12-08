Netanyahu, orduya Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi 'ele geçirmeleri' emrini verdiğini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya dün işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi "ele geçirmeleri" talimatı verdiğini söyledi.

Başbakan Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Bental Dağı'na yaptığı ziyaret esnasında, dün İsrail ordusuna Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgenin "ele geçirilmesi" emri verdiğini belirtti.

Netanyahu, "İsrail ordusuna dün, tampon bölgeyi ve yakındaki komuta noktalarını ele geçirmesi talimatı verdim. Sınırlarımıza hiçbir düşman gücünün yerleşmesine izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ayrıca İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiğini doğruladığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu.

Ordu, Suriye'de 61 yıllık Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye bugün kuvvet gönderdiğini açıklamıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.