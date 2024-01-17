Netanyahu ve Gallant'tan 'Gazze'ye saldırıların devam edeceği' mesajı

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze Şeridi yakınlarındaki Biru's Sebi'de üst düzey güvenlik yetkililerinin yanı sıra yerel yetkililerin de katıldığı toplantıda bazı değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda Netanyahu'nun yetkililere "mevcut değerlendirmeye göre İsrail'in Gazze'ye saldırılarının gelecek yıl da devam edebileceğini" söylediği aktarıldı.

Öte yandan yerel yetkililer de Netanyahu'ya, Gazze'den devam eden roket saldırıları ve diğer güvenlik endişeleri nedeniyle yaşadıkları bölgeyi terk eden İsraillilerin çoğunun sınır bölgelerine geri dönmek istemediğini iletti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı özel görüşmede, "Gazze'de üç aydan fazla süren saldırılar sonucunda elde edilen kazanımların, yönetim ve bölgenin güvenliğine ilişkin bir planın bulunmaması nedeniyle kaybedilebileceğini" dile getirdi.

Haberde, Halevi'nin "Savaşta şimdiye kadar elde edilen kazanımların erozyona uğramasıyla karşı karşıyayız çünkü ertesi gün için hiçbir strateji oluşturulmadı." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'ye saldırıların 2024 boyunca devam etmesini beklediklerini söylemişti.

Hagari, bazı yedek askerlerin "gelecek operasyonlar öncesinde yeniden enerji kazanmalarına olanak sağlamak için" yılın ilk haftasından itibaren Gazze'yi terk edeceklerini bildirmişti.

Netanyahu, İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırıların hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edeceğini belirten Netanyahu, "Kimse bizimle ilgili yanlış hüküm vermesin. 'Zafere kadar' havadan, karadan ve denizden savaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Gallant'tan benzer açıklama

Savunma Bakanı Gallant da Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti.

Bir askeri birliğe yaptığı ziyarette konuşan Gallant, "Gazze'de rehinler olduğu sürece savaşı sonlandıramayız. Rehineleri geri getirmenin yolu askeri baskı." dedi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi vuruyor

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze'de en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi yaralandı.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1 milyon 900 bin kişi yerinden edildi ve bunların büyük bir kısmı derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşıyor.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de "gıda sıkıntısı" olmadığını iddia etse de başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşların raporları bölgede yaşanan açlığı gözler önüne seriyor.

İsrail'in insani yardımların girişine çıkardığı zorluklar ve engellemeler nedeniyle Gazze'ye gıda ve diğer ihtiyaç duyulan ürünler yeteri kadar ulaştırılamıyor.

Geçen yıl 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarının harap ettiği Gazze Şeridi, 2007'den bu yana İsrail'in kara, deniz ve havadan ablukası altında bulunuyor.

Gazze'ye yönelik saldırıların hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edeceğini belirten Netanyahu, "Kimse bizimle ilgili yanlış hüküm vermesin. 'Zafere kadar' havadan, karadan ve denizden savaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.