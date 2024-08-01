Netanyahu'dan Haniye sonrası ilk açıklama: “İsrail, herhangi bir saldırının bedelini ağır ödetecek”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesinden sonra yaptığı ilk kamu açıklamasında, "Her türlü senaryoya hazırlıklıyız ve her türlü tehdit karşısında birlik ve kararlılıkla duracağız." dedi.

Dün akşam Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde yapılan kabine toplantısının ardından konuşan Netanyahu, "Her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Her türlü tehdide karşı birlik içinde olacak ve kararlılıkla hareket edeceğiz. İsrail, nereden olursa olsun bize yönelik herhangi bir saldırının bedelini ağır ödetecek." İfadelerini kullandı.

"Önümüzde zorlu günler var. Beyrut'taki saldırıdan bu yana her yerden tehditler duyuluyor," diyen Netanyahu, konuşmasında Haniye'nin öldürülmesine doğrudan değinmedi.

Hamas ve İran, Haniye suikastından İsrail'i sorumlu tutarak, bu olayın çatışmaları “bölgesel bir savaşa dönüşme riskini arttırdığını” ifade etti.

İsmail Haniye'ye yönelik suikast, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği bir saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü hedef almasından saatler sonra gerçekleştirildi.

İsrail, saldırı sonucu Şükür'ün öldürüldüğünü açıklarken, Hizbullah da saldırıyı doğruladı.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi sonrası, bu saldırıya yanıt vermenin ülkesinin görevi olduğunu söyledi.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi ise Hamaney'in Haniye suikastına misilleme olarak “İsrail'e doğrudan saldırı düzenlenmesi yolunda talimat verdiğini” iddia etti.

Hamas lideri Haniye salı günü Tahran'da düzenlenen İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.

-BM Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Haniye suikastı sonrası, İran'ın talebi üzerine olağanüstü toplandı.

İran'ın BM Büyükelçisi Amir Saeid Iravani, Haniye'nin öldürülmesinin "iğrenç bir suç" olduğunu söyledi.

Suikast için "İsrail'in terör eylemi" diyen Iravani, saldırının ABD'nin onayı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini savundu.

İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan ise ülkesinin öldürdüğü Fuad Şükrü'nün "üst düzey bir terörist" olduğunu savundu, İran'ın ülkesini ve Yahudileri yok etmek istediğini söyledi, uluslararası toplumdan kendilerine destek vermesini istedi.

Lübnan'ın BM temsilcisi ise Fuad Şükrü'nin öldürüldüğü Beyrut'un güneyindeki saldırının "uluslararası hukukun açık ihlali" olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise İsmail Haniye ve Fuad Şükrü'nün öldürülmeleriyle bölgede gerginliğin “tehlikeli” şekilde arttığına dikkat çekti.

Guterres son gelişmelerin, Gazze'de ateşkese varılması ve Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabaları baltaladığını belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, Haniye ve Şükrü'nün öldürülmelerinin bölgede gerginliğin azalmasına "yardımcı olmadığı" kaydedildi.

Hamas ve İsrail arasında arabuluculuk yapan Katar da, Haniye'nin öldürülmesinin olası bir ateşkes anlaşmasını tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

Türkiye, Rusya ve Çin; Haniye'nin öldürülmesini kınamışlardı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabında yaptığı açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" demişti.