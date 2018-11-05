Netanyahu'dan idam cezası yasa tasarısına destek

Yerel basında yer alan haberlere göre, Netanyahu, koalisyon ortaklarıyla yaptığı görüşmede ocak ayından bu yana bekletilen tartışmalı idam yasa tasarısının İsrail meclisi gündemine alınmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını söyledi.

Netanyahu'nun İsraillileri öldüren Filistinlilere idam cezası getiren tasarıya İsrail iç istihbaratı ve ordunun karşı olmasının milletvekillerinin söz konusu yasa tasarısını meclis gündemine taşımasına engel teşkil etmemesi gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.

Tartışmalı idam cezası yasa tasarısı, 3 Ocak'ta meclisteki oylamada 49'a karşı 52 oyla kabul edilmişti.

Filistinlilerin büyük tepki gösterdiği tasarının yürürlüğe girebilmesi için İsrail meclisinde 2 defa daha oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

Yasa tasarısının diğer iki oylaması, İsrail güvenlik kurumlarının karşı çıkması sebebiyle ocak ayından bu yana meclise gelmedi.

İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki, İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karşı kullanılmıştı.