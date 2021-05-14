Netanyahu'dan operasyon açıklaması

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14/05/2021

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Netanyahu'dan operasyon açıklaması

Hamas'a ağır bedel ödetecekleri tehdidinde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını duyurmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, '(Bedel ödetmeyi) Yapıyoruz ve tüm kuvvetimizle yapmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Henüz son sözün söylenmediğini savunan Netanyahu, Gazze'ye yönelik operasyonun "gerekli görüldüğü sürece" devam edeceğini kaydetti.

Netanyahu ayrıca İsrail içindeki anarşiye sıfır tolerans gösterdiklerini ve düzenin sağlanması için kolluk güçlerine tam yetki verildiğini belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve askerlerin Gazze'ye girdiğini duyurmuştu.

 

 

14/05/2021 09:24
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TAGS: Netanyahu’dan operasyon açıklaması, israil, hamas, gazze, haberkiibris,
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