Netanyahu'nun koalisyon hükümetini kurtarma girişimi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, sağcı koalisyon hükümetini kurtarmak için koalisyon ortağı Moşe Kalon'la biraraya gelmesinin ardından, önümüzdeki saatlerde gazetecilere bir açıklama yapacağı belirtildi.

Son birkaç gündür, bazıları erken seçim çağrısı yapan koalisyon ortaklarıyla görüşen Netanyahu son olarak, bir erken seçim tarihi belirlenmesini isteyen merkez sağ Kulanı Partisi'nin lideri ve Maliye Bakanı Kalon ile görüştü.

Kalon ile görüşmesini "hükümetin çökmesini önlemek için son girişim" diye tanımlayan Netanyahu, kabine toplantısında yaptığı açıklamada "Güvenliğimiz için hassas bir dönemde seçime gitmek gereksiz ve yanlış olur" dedi.

Kahlon'un liderliğini yaptığı Kulanu Partisi, işbaşındaki koalisyon hükümeti için hayati önemde.

Cuma günü Netanyahu ve bir diğer koalisyon ortağı Naftali Benett arasında yapılan görüşmede uzlaşma sağlanamamıştı.

Benett, Savunma Bakanlığı'na atanmadığı takdirde partisi Habayit Hayehudi'yi koalisyondan çekme tehdidinde bulunmuştu.

Eski Savunma Bakanı Lieberman, İsrail'in üç gün süren yoğun çatışmaların ardından Hamas ile yaptığı ateşkese karşı çıkmış ve istifa etmişti.