Netanyahu'nun yargılanmasına gelecek ay başlanacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk davasına ilişkin ilk duruşmanın gelecek ay yapılması kararlaştırıldı

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18/02/2020

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Netanyahu'nun yargılanmasına gelecek ay başlanacak

İsrail Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 Mart'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs Bölge Mahkemesi'nde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki davanın görülmesine başlanacağı belirtildi. Ülkede 2 Mart'ta yapılacak erken seçimlerden yaklaşık 2 hafta sonra gerçekleştirilecek duruşmaya Netanyahu'nun katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor. İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da, hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu aleyhinde dava açma kararı almıştı. Yasalar gereği Mandelblit, Netanyahu hakkında dava açılmasına izin verilmesi için 2 Aralık 2019'da Meclis'e başvurmuştu.

Dokunulmazlık talebinde bulunmuştu

Bunun üzerine Netanyahu, kendisine tanınan yasal sürenin dolmasına saatler kala, 1 Ocak'ta Meclis'ten dokunulmazlık talebinde bulunmuştu.

Netanyahu, zaman kazanmak için Meclis'e yaptığı dokunulmazlık başvurusunu 28 Ocak'ta geri çekmişti.

18/02/2020 23:17
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TAGS: Netanyahu’nun yargılanmasına gelecek ay başlanacak, haber, kıbrıs,
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