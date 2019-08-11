NETFLIX anketinden dikkat çeken ''sansür'' yanıtı

NETFLIX gibi internet üzerinden yayın yapan dijital platformların da RTÜK denetimine girmesi dijital servislerin abonelerine soruldu. Anket sonucuna göre her 10 üyeden 8'i aboneliğini sonlandırabileceğini belirtti.

Geçen haftadan bu yana gündemin en önemli konularından birisi RTÜK’ün internet yayıncıları için aldığı karar. Resmi düzenleme gereği RTÜK, Netflix gibi platformlardaki içerikleri de düzenleme yetkisine sahip oldu. Webtekno'nun anketine göre, kullanıcıların yüzde 78'i RTÜK denetimi nedeniyle Netflix ve BluTV gibi servisleri bırakabilir.

TV kanallarından çok daha etkili olmaya başlayan isteğe bağlı yayın platformları, internet üzerinden milyonlarca insana ulaşıyor. Kullanıcılar bu platformlarda, kendi istekleriyle film ya da diziler izliyor, izleme alışkanlıklarına göre kişiselleştirilmiş öneriler alıyorlar.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından geçen yıldan bu yana üzerinde çalışılan bir düzenleme ise 1 Ağustos 2019'da resmiyete kavuştu. Kurum, internet yayınlarını da TV yayınları gibi denetleme hakkına kavuştu. Henüz Netflix ya da BluTV gibi platformların içeriklerine müdahale edilmedi, ancak zamanla edileceği de kesinleşti.

Webtekno konuyu yakından takip eden okuyucularına bir soru yöneltip getirilen denetimin, isteğe bağlı platformlardan ayrılmalarına sebep olup olmayacağını sordu. Toplamda 15 bin 155 kişi soruya yanıt verdi.

webtekno'nun anketindeki soru “RTÜK denetimi nedeniyle Netflix ve BluTV gibi servisleri bırakır mısınız?” şeklindeydi. Sonuç dağılımı şöyle: