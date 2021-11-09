Netflix, çocuklara yönelik yeni özelliğini yayınlamaya hazırlanıyor

Netflix’in iOS uygulamasında görünen “Kids Clips” özelliği, şirketin mevcut çocuk programlarından ve filmlerinden kısa videolar gösterecek.

Video akış platformu, kullanıcılarını daha fazla içerikle bağlantı kurabilmeleri için yeni özellikler deniyor. “Kids Clips” özelliği ile de YouTube’da veya TikTok’ta kısa klipler izleyen izleyicilere ulaşmayı hedefliyor.

Netflix’in test olarak adlandırdığı özellik, komedi kliplerini ön plana çıkaran “Fast Laughs” adlı daha önceki bir özelliğe dayanıyor. Kids Clips ile çocuklar bir seferde sadece 10 ila 20 klip izleyebilecekler.

Özellik, bu hafta ABD’de ve Latin Amerika’daki İspanyolca konuşulan ülkelerde ve ayrıca Kanada, Avustralya ve İrlanda gibi pazarlarda kullanıma sunulacak. Netflix, iOS geliştiricisi Steve Moser yeni özelliğin başlatıldığını doğruladı.

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09/11/2021 10:20