Netflix dizisi, intihar oranlarını artırdı

Yapılan bir araştırmaya göre Netflix dizisi "Ölmek İçin On Üç Sebep" (13 Reasons Why) ile bağlantılı olarak 10 - 17 yaş arasındaki ABD vatandaşların intihar vakalarında yüzde 28.9 artış gözlemlendi.

Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü'nün (NIMH) fon sağladığı ve "Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry"de yayımlanan bir araştırmaya göre dizinin ilk olarak yayınlandığı 2017'nin Mart ayını takip eden Nisan ayında 10-17 yaş aralığındaki intİhar vakalarında ciddi bir artış görüldü. NIMH tarafından yayımlanan basın açıklamasına göre araştırmanın incelediği 5 yıllık periyotta en çok intihar vakası 2017'nin Nisan ayında yaşandı.

Araştırmanın bulgularına göre, "Popüler medya ve eğlence sektöründe intihar işlenirken ekstra özen gösterilmesi gerekiyor. Çalışma, çeşitli hastaneler, üniversiteler ve NIHM'deki araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi.

Araştırmacılardan Dr. Lisa Horowitz, "Bu araştırmanın sonuçları genç bireylerin medyadan ne kadar kolay etkilenebileceği hakkında farkındalık yaratmalı" dedi.

Netflix tarafından yayınlanan "Ölmek İçin On Üç Sebep" dizisinde intihar eden ve geride neden kendini öldürdüğünü açıklayan 13 kaset bırakan bir genç kızın hikayesini anlatılıyor. Dizi, ABD ve dünyanın birçok ülkesinde "intihar güzellemesi" yaptığı gerekçesiyle tepki toplamıştı.