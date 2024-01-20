Netflix en belirgin özelliklerinden birini devre dışı bırakabilir

Yüzde oranının izleyicilerin bir sonraki tercihini seçmesine yardımcı olması gerekiyordu ancak bu özellik kafa karıştırıcı hale geliyor

Netflix, hizmetinin merkezi ve en belirgin özelliklerinden biri olan "eşleşme" puanını platformdan kaldırabilir.

Bu puan, izleyiciler film ve diziler arasında gezinirken yüzde olarak gösteriliyor. Özellik, kişinin seçiminden keyif alma olasılığının ne kadar olduğunu belirtmek için kesin bir puan atamayı amaçlıyor.

Ancak New York Times'a göre izleyiciler bu özelliği "kafa karıştırıcı" buluyor.

Eşleşme puanı, ilk kez 2021'de tanıtılan "Şaşırt Beni" seçeneğinin devamı olarak icat edildi. Bu özellik Netflix'in algoritmasını kullanarak izleyicilerin hoşuna gidebileceğini düşündüğü bir şeyi seçiyor ve sadece butona basarak seçimin kendileri için yapılmasını sağlıyordu.

Ancak bu da tutmadı. Aynı haberde, yöneticilerin yeni özellikten "inanılmaz derecede emin" oldukları fakat kullanıcıların bunu benimsemediği ve Netflix'in geçen yıl bunu kaldırdığı belirtildi.

Netflix bunun yerine "etiketleme" üzerine açık bir şekilde daha fazla odaklanıyor. Bu özellik filmleri ve dizileri hızlıca tanımlamak amacıyla onlara kelimeler ekliyor.

Birçoğu sadece bir kelime uzunluğunda. Örneğin American Nightmare "Sürükleyici" ve "Gerçek Suç", Fool Me Once ise "Psikolojik ve Merak Uyandıran".

New York Times'ın aktardığına göre toplam 3 bin etiket var. Habere göre en popüler olanlar "Romantik", "Heyecan Verici" ve "Merak Uyandırıcı"yken en az yaygın olanı "Meslek: Irgat".

Şirketin New York Times'a yaptığı açıklamaya göre Netflix, etiketlerin diğer yayın platformlarına kıyasla başarısının anahtarı olduğuna inanıyor. Şirket, bu etiketlerin izleyicileri oynatma tuşuna basmaya ve platformla etkileşimlerini sürdürmeye ikna ettiğini belirtti.

Bunun nedeni kısmen kullanıcıların platformdan çok çabuk ayrılmaları. Belirli bir videoya eklenen etiketler, resimler ve diğer bilgilerin işe yaraması için bir dakikadan az bir süre var: Bir yönetici, bir kişi ortalama 53 saniye içinde oynat düğmesine basmayı seçmediyse, o zaman herhangi bir şey izleme olasılığının düşük olduğunu söyledi.

Şirkete göre etiketler, kişilerin izlemek için bir şeyler seçmesini ve platformda kalmasını sağlamayı amaçlayan araçlardan biri. Habere göre etiketler Netflix'in DVD kiralama hizmeti verdiği günlerden bu yana kullanılıyor, ancak şirket kendisini rakiplerinden ayırdığı inancıyla etiketlere daha fazla ağırlık veriyor.