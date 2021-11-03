Netflix Games dönemi mi başlıyor?

Netflix’ten şaşırtan hamle geldi. “Netflix Games” tüm ülkelerde kullanıma açıldı. Online dizi-film platformunun son güncellemesiyle akıllı telefonlardaki uygulamasına oyun oynama özelliği getirdi. İşte detaylar…

Netflix oyunları belli oldu. Dizi-film sektöründe devrim yapan online platform Netflix, oyun dünyasına adım attı. Dünya genelinde geniş bir kitleye sahip olan oyuncu kitlesini, kendi bünyesine çekmek isteyen ABD merkezli şirket, 3 Kasım 2021 tarihinden itibaren Netflix Games uygulamasını tüm kullanıcılara açtı.

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03/11/2021 19:28