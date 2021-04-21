Netflix hisseleri yüzde 11 düştü, 25 milyar dolar kaybetti

Yılın ilk üç ayında son 8 yılın en kötü çeyreğini yaşayan Netflix’in hisseleri haberin açıklanmasının ardından anlık olarak yüzde 11 düştü. Netflix hisseleri, 489,28 dolara gerileyerek şirketin piyasa değeri 25 milyar dolar azaldı. Netflix CEO'su Reed Hastings, "İpek kadar pürüzsüz büyüdüğümüz on yılı geçirdik" derken "Şu anda sadece biraz titriyoruz" ifadelerini kullandı.Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, dünya çapında Covid kısıtlamalarının gevşetilmesiyle birlikte abone sayısında beklenen artışın sağlanamadığını açıkladı.



Ocak - Mart aylarını arasını kapsayan 2021’in ilk çeyreğinde 6,2 milyon yeni abonenin kayıt olması beklenen Netflix, beklentilerin altında kalarak bu sürede 3,98 milyon kişinin üye olduğunu bildirdi.



Şirketin hisseleri de bilgilerin açıklanmasının ardından yüzde 11 düşerek 489,28 dolara gerilerken, şirketin piyasa değeri 25 milyar dolar azaldı.



EN ÇOK ARTIŞ ASYA’DA OLDU



Platform, geçtiğimiz yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle insanların evlerinde kalması sebebiyle 15,8 milyon yeni üye kazanırken, 2020’de en çok büyümenin 9,3 milyon üye ile Asya kıtasında gerçekleştiği bildirildi.

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21/04/2021 12:27