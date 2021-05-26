Netflix ilk sanal hayran etkinliğini düzenliyor

Dijital yayın platformu Netflix, hayranlarla buluşacağı ilk sanal etkinliğini bu yaz düzenleyeceğini duyurdu.

7-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Geeked Week adlı etkinlikte The Witcher, Lucifer, The Umbrella Academy ve daha pek çok yapım hakkında bilgiler verilecek.

Beş gün sürecek ücretsiz etkinlikte özel haberler, yeni fragmanlar, canlı sanat performansları ve favori yıldızların kısa süreli ziyaretleri olacak.

Şirket, Geeked Week'i şöyle anlattı:

Netflix yıllardır Stranger Things, Castlevania ve The Old Guard gibi dizi ve filmler sayesinde sadık takipçilerine ilham verme şansı yakaladı. Ancak bu ilham sadece GIF yapmak, lisanslı ürünler satın almak ve bir sonraki büyük sürpriz hakkında fikir yürütmekten ibaret değil.



Hayran grupları dünyanın farklı yerlerinden aynı heyecanı paylaşan insanları, karakterlere ve öykülere duydukları ortak tutku aracılığıyla bir araya getiriyor. Netflix'in türe özel eğlence merkezi Netflix Geeked, bu toplulukları öne çıkarmak ve onları bir araya getirmek için Geeked Week etkinliğini düzenlemeye hazırlanıyor.

Netflix, ilerleyen günlerde etkinlikle ilgili daha fazla bilgi paylaşacaklarını bildirdi.

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26/05/2021 13:07