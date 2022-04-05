Netflix Türkiye, üyelik paketlerinde fiyatları değiştirdi

Her gün değişen etiketlerde bugünün nasibi de Netflix oldu. Geçtiğimiz ay dünya genelinde fiyat artışına giden Netflix, ülkemizde de fiyatları değiştirdi. Bir önceki fiyat artışını geçtiğimiz yıl bu aylarda yapan Netflix'in ortalama fiyat artışı ise 11 TL ile 23 TL bandında diyebiliriz. Fiyatlara baktığımızda Netflix'in Türkiye'de üye kaybetmek istemediğini de söylememiz mümkün: enflasyon verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 60, dolar bazındaki yıllık değişimin ise yüzde 77 olduğu bugün Netflix Türkiye özelinde artışı yüzde 40 bandında belirlemiş görünüyor.

Netflix Türkiye paketleri

Netflix'in Temel Plan diye tanımladığı herkesin bildiği dilde tek ekran paketi 26,99 TL'den 37,99 TL olarak listeleniyor. 40,99 TL olan Standart Plan yani iki ekranlı plan 57,99 TL olarak yerini alırken, Netflix Türkiye'nin Özel Plan diye tanımladığı yani 4 ekran ve UHD olan paketse 77,99 TL fiyata sahip oldu. Geçtiğimiz seneden öğrendiğim üzere paylaşayım henüz sizinki değişmemiş olabilir, her üyenin abonelik gününe göre bilgilendirme ile yeni fiyat geçişi sağlanıyor.

Netflix Türkiye'den resmi açıklama:

Günümüzde keyifli vakit geçirmek için her zamankinden daha fazla seçenek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üyelerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için aralıksız çalışıyoruz. Ancak geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas’ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor. Her zaman olduğu gibi zengin içerik kütüphanemize eksiksiz erişim sağlayan üç üyelik seçeneği arasından bütçenize uygun bir plan seçebilirsiniz.

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05/04/2022 14:24