Netflix Türkiye'den 'Famagusta' açıklaması

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ortak yapımı ‘Famagusta’ dizisini 20 Eylül’de platforma dahil edeceği açıklanan Netflix’in Türkiye ofisi, Bu konuda henüz kendileriyle paylaşılan bir bilgi olmadığını söyledi, güncellemeleri aktaracaklarını kaydetti.

Famagusta’nın yayıncısı Mega TV ve yönetmeni Andreas Georgio, dizinin 20 Eylül'de Netflix'te yayınlanacağını açıklaması üzerine Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzeyinden, “tarihin çarpıtıldığı” gerekçesiyle, dijital platformu protesto eden açıklamalar gelmeye devam ediyor…

Bu kapsamda BBC Türkçe, dizinin gösterim planıyla ilgili Netflix Türkiye ile iletişime geçti.

Bu konuda henüz kendileriyle paylaşılan bir bilgi olmadığını söyleyen Netflix Türkiye iletişim ekibi, güncellemeleri aktaracaklarını kaydetti.

Dizinin 20 Eylül’de Netflix’te yayınlanacağına dair tek açıklama, şu ana kadar sadece dizinin yayıncısı ve yönetmeninden gelmiş durumda.

Öte yandan Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ile görüştüğünü söyleyen Meclis Başkanı Zorlu Töre, dizisinin Türkiye’deki erişiminin kısıtlanacağını, ve gösterimine izin verilmeyeceği yönünde bilgi aldığını söylemişti.