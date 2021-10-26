Netflix Türkiye'nin kasım programında hangi yapımlar yer alıyor?

Son dönemde özellikle Squid Game'le büyük bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran dijital yayın platformu Netflix bugüne kadar elde ettiği başarıları kütüphanesine yeni içerikler ekleyerek sürdürmek istiyor.

Platform önceki aylarda olduğu gibi kasımda da kullanıcılarını ilgi çekici dizi ve filmlerle buluşturacak. Netflix'in gelecek ayki programında yerli ve yabancı birçok yapım yer alıyor.

Merakla beklenen Kulüp ve Beni Çok Sev gibi yerli yapımları da yayımlayacak Netflix'in kasım içerikleri şu şekilde:

Claus Ailesi (The Claus Family) - 1 Kasım

Noel kutlamalarını sevmeyen Jules, büyükbabası beklenmedik biçimde hastalanınca ailesinin büyülü geleneğini öğrenir ve ironik biçimde Noel’i kurtarabilecek tek kişinin kendisi olduğunu fark eder.

Amerika’nın Nazileri Sorguladığı Gizli Kamp (Camp Confidential: America’s Secret Nazis) - 2 Kasım

İsrail yapımı belgesel ABD’de Yahudi askerlerin Nazi savaş esirlerini sorguladığı gizli bir askeri kampta yaşananları anlatıyor.

Dolandırıcılığın Efendileri (Lords of Scam) - 3 Kasım

Fransız yapımı suç belgeseli Avrupa Birliği’nin (AB) karbon kotası sisteminde dolandırıcılık yaparak milyonlar kazandıktan sonra birbirine düşen dolandırıcıların yükselişini ve düşüşünü konu alıyor.

The Harder They Fall - 3 Kasım

Idris Elba, Zazie Beetz, Jonathan Majors gibi isimlerin yer aldığı film kanun kaçağı Nat Love’ın azılı düşmanı Rufus Buck’ı alt etmek için verdiği mücadeleyi işliyor.

Amina - 4 Kasım

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Nijerya yapımı film 16. yüzyılda geçiyor.

Bir Polis Filmi (A Cop Movie) - 5 Kasım

Meksika yapımı film iki polis memurunun deneyimleri üzerinden Meksika polis teşkilatındaki yozlaşmayı inceliyor.

Glória 1. Sezon - 5 Kasım

Portekiz dizisi 1960’ların sonunda Soğuk Savaş sırasında pek çok sır saklayan bir radyo mühendisini konu alıyor.

Love Hard - 5 Kasım

Romantik komedi türündeki film flört uygulamaları etrafında şekillenen bir hikayeyi anlatıyor ve başrollerde Nina Dobrev’le Darren Barnet’i ekranlara getiriyor.

Aşk Benim Soyadım (Meenakshi Sundareshwar) - 5 Kasım

Hindistan yapımı romantik komedi, iş nedeniyle ayrı yaşamak zorunda kalan yeni evli bir çifti anlatıyor.

Kulüp 1. Sezon - 5 Kasım

Gökçe Bahadır, Asude Kelebek, Barış Arduç gibi oyuncuların yer aldığı ve uzun süredir beklenen Türk yapımı dizi 1950’lerin kozmopolit İstanbul’unda geçiyor.

Biz Büyüyemedik (We Couldn’t Become Adults) - 5 Kasım

Japonya yapımı film 40’lı yaşlarındaki bir adamın geçmiş ilişkilerini değerlendirken yitip giden umutları üzerine düşünmesini konu alıyor.

Sıfırdan Zirveye (Zero to Hero) - 5 Kasım

Gerçek bir hikayeden uyarlanan film rekortmen paralimpik sporcu So Wa-wai ve annesini anlatıyor.

Arcane 1. Sezon - 7 Kasım

Oyun dünyasında geçen animasyon dizi Arcane izleyicilere yepyeni bir deneyim sunuyor.

Swap Show: Dash for Cash 1. Sezon - 9 Kasım

Netflix’in yeni reality show’u ABD’deki popüler radyo programı Swap Shop’a dayanıyor.

Hayvanların Sırları (Animal) 1. Sezon - 10 Kasım

Hiç görülmemiş görüntülere yer veren doğa belgeselini Bryan Cranston, Rahida Jones, Rebel Wilson gibi isimler seslendiriyor.

Siyah Beyaz (Passing) - 10 Kasım

1920’lerin New York’unda geçen filmde iki çocukluk arkadaşının yolları yeniden kesişiyor.

7 Tutsak (7 Prisoners) - 11 Kasım

Brezilya yapımı film insan kaçakçılığının kıskacından kurtulmaya çalışan bir genci anlatıyor.

Aşkta Yalan Yok (Amor Con Fianza) 1. Sezon -11 Kasım

Yalanın bedelinin çok ağır olduğu, güveninse para kazandırdığı reality show’da 6 çift ekranlara gelecek.

Red Notice - 12 Kasım

Merakla beklenen filmde Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot başrolleri paylaşıyor.

Yalanlar (Lies and Deceit) - 15 Kasım

İspanyol dizisi kendisine tecavüz ettiğini iddia eden bir cerraha karşı adalet arayan bir edebiyat öğretmenini anlatıyor.

Christmas Flow 1. Sezon - 17 Kasım

Fransa yapımı romantik dizide bir hiphop yıldızıyla azimli bir gazeteci birbirlerine aşık olur. İkilisinin arasındaki farklarsa dizinin gerilim noktasını oluşturuyor.

İşaretli Yerden Kesin (Tear Along the Dotted Line) 1. Sezon - 17 Kasım

Arkadaşlarıyla şehir dışına çıkan Romalı bir çizgi roman sanatçısı vicdanını temsil eden armadilloyla hayatının gidişatı ve muhtemel bir aşk üzerine kafa yorar.

Beni Çok Sev - 19 Kasım

Türkiye yapımı filmde Sarp Akkaya, Ercan Kesal ve Songül Öden gibi oyuncular yer alıyor.

Super Crooks - 25 Kasım

Anime uyarlaması dizi, dolandırıcı Johnny Bolt’un son bir soygun için yeni bir ekibi bir araya getirmesini anlatıyor.

Independent Türkçe, What's On Netflix, Netflix Türkiye

Derleyen: Esra Güngör

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26/10/2021 08:57