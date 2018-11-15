Netflix ücretleri düşüyor!

Kullanıcılara internet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix, üyelik ücretini yarı yarıya azaltmayı planlıyor.

Netflix'ten kullanıcılarını oldukça memnun edecek bir haber geldi. Popüler video izleme platformu Netflix, sadece mobil cihazlardan içeriğe ulaşım sağlayan bir üyelik sistemi ile fiyatlar yarı yarıya düşüreceğini duyurdu.

Şu an için sadece Malezya'da kullanılan sistem, test aşamasından başarı ile çıkılırsa dünya genelinde kullanıma sunulacak. ABD için 4 dolarlık bir fiyat belirleyen platform söz konusu üyeliğin Türkiye'deki ücreti hakkında ise herhangi bir yorum yapılmadı.

Buna ek olarak Netflix, Nintendo'nun ünlü konsolu Wii desteğini sonlandıracağını açıkladı.

31 Ocak 2019 tarihinden itibaren Wii cihazları üzerinden kullanılamayacak. Alınan karar çok da mantıksız değil. Çünkü Wii bir dönem çok popüler olsa da artık çok fazla kullanılan bir konsol değil. Sadece yüklü ya da daha önce satın alınmış oyunların oynanabildiği konsol nostaljik bir cihaz haline geldi.

Netflix, birçok Xbox, PlayStation gibi oyun konsolları üzerinden kullanılabiliyor. Wii üzerinde de halen kullanılan platform, önümüzdeki yılın Ocak ayından itibaren destek vermeyecek.

Yani bu tarihten sonra Wii üzerinden Netflix hizmetini kullanamayacaksınız.