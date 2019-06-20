Netflix üyelik ücretlerine zam geldi

Netflix, 20 Avrupa ülkesinde üyelik ücretlerinde artışa gitti. Üç ayrı kategoride fiyatlandırma yapan servisin zamlı ücretleri bugünden itibaren geçerli oldu.

Netflix, bu sabah abonelik ücretlerine sessiz sedasız zam yaptı. Türkiye ve Kıbrıs’ta 15.99 TL olan temel aylık üyelik paketinin fiyatı 17.99 TL, 27.99 TL olan standart aylık üyelik paketinin fiyatı 29.99 TL ve 39.99 TL olan özel aylık üyelik paketinin fiyatı 41.99 TL oldu. Yeni fiyatlar 20 Haziran Perşembe günü (bugün) itibarıyla geçerli olacak.

Netflix’ten yapılan açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

“Dünya genelinde yaratıcı topluluklarla birlikte çalışıyor, nitelikli yapım ve filmlere odaklanıyoruz. Hem yeni dizi ve filmlere hem de ürünümüzü geliştirmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz ciddi yatırımlar nedeniyle zaman zaman üyelik ücretlerimizi yeniden düzenliyoruz. İçeriklerimizi mümkün olduğunca çok sayıda kişinin izleyebilmesi için fiyat değişikliğini minimumda tutmaya özen gösterdik”.