Netflix’e dilekçe yağıyor: Bu adama program yaptırmayın

ABD’li şirket Netflix’in başı dertten kurtulmuyor… Son dönemde tepki çeken birçok uygulamayı hayata geçiren Netflix’in reality program Bachelor’la şöhrete kavuşan ve eski bir Amerikan futbolcusu olan Colton Underwood’a özel program yaptırması büyük tepki çekti.

Bir süre önce eşcinsel olduğunu açıklayan Underwood’un Bachelor’da rol aldığı Cassie Randolph’u taciz ettiği ve tehditler savurduğunun ortay açıkmasından sonra 20 binden fazla insan bir imza kampanyası başlattı.

Change.org üzerinden başlatılan imza kampanyasında, “Colton, Cassie Randolph’u gizlice takip etti, aracına takip cihazı yerleştirdi ve hem ona hem de arkadaşlarına tehdit mesajı gönderdi. Öyle ki evinin önünde bile dikilerek onu gözetledi. Cassie, Colton’un saldırıları ve baskılarının bir kurbanı” ifadesi yer aldı.

20.000 KİŞİ İMZA ATTI

20 binden fazla insan imza kampanyasına katılırken, Underwood’un bu platformda öne çıkmasının kabul edilemez olduğu belirtildi. Mektupta, “Cassie bir kurban ve baskıcı, şiddet yanlısı ve tehlikeli bir kişi olan Colton’un sesini duyuracak bir platform olmamalı” denildi.

Netflix’in büyük tepki çeken programının detaylarını ise ünlü dergi Variety paylaştı. Variety, yeni dizide Underwood’un eşcinsel bir adamın yaşadıklarını anlatacağını yazarken, programın halen çekim aşamasında olduğunu da duyurdu.

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19/04/2021 16:57