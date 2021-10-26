Netflix'in bilinmeyen özelliği ortaya çıktı: Kodu gir, istediğin film gelsin

Dijital yayın platformu Netflix'in, kullanıcılar tarafından pek bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı. Netflix’te her filmin kategorisinin bir kodu var ve o kodu arama ekranına yazdığınız zaman istediğiniz filmler sizin önünüze geliyor.

Netflix’te arama kısmına kodları yazarak, istediğiniz kategorideki filmleri/dizileri kolayca bulabilirsiniz.

İşte Netflix kategori kodları...​

Bilim Kurgu ve Fantastik Kod: 1492

Aksiyon Bilim Kurgu: 1568

Uzaylı Bilim Kurgu: 3327

Kült Bilim Kurgu: 4734

Bilim Kurgu ve Korku: 1694

Gerilim Bilim Kurgu: 11014

Aksiyon ve Mecera Kod: 1365

Aksiyon Komedi: 43040

Kurgu-Fantastik:1568

Gerilim ve Aksiyon: 43048

Süper Kahraman: 10118​

Dövüş Sanatı: 8985

Korku Kod: 8711

Şeytan içerikli filmler: 6998

Kült Korku Filmleri: 10944

Vampir Temalı: 75804

Zombi Temalı: 75405

Doğaüstü: 42023

Belgesel Kod: 6839

Suç Belgeselleri: 9875

Tarih Belgeselleri: 5349​

Askeri Belgeselleri: 4006

Politik Belgeseller: 7018

Bilim ve Doğa Belgeselleri: 2595

Komedi Kod: 6548

Kara Mizah: 869

Yabancı Komediler: 4426

Romantik Komediler: 5475

Stand-up: 11559

Gençlik Komediler: 3519

Dram Kod: 5763

Suç ve Dram: 6889

Kitaptan Esinlenilmiş Dram: 4961

Gerçek Hayattan Esinlenilmiş Dram: 3653

Romantik Dram: 1255

Politik Dram: 6616

Spor Filmler Kod: 4370

Basketbol Filmler: 12762

Futbol Filmleri: 12549

Boks Filmleri: 12443

Gerilim Kod: 8933​

Aksiyon Gerilim: 43048

Gizem: 9994

Suç ve Gerilim: 10499

Gangster: 31851

Psikolojik Gerilim: 5505

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26/10/2021 14:02