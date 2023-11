Netflix'in en iyi 11 dizisi

Netflix, uzun bir süre boyunca dizi içerikleri konusunda rakiplerinden bir adım önde olmuştu. Ancak son zamanlarda, en popüler başlıkların birçoğu diğer akış hizmetlerine taşındı. "House of Cards" yayınlandığından bu yana geçen zaman içinde, bazı harika şovlar algoritmanın gölgesinden sıyrılarak ekranlarımıza ulaştı.

İşte bu içerikler arasından seçilen iyi 11 dizi!

İyi seyirler!

1. Mindhunter

Orijinal İsmi: Mindhunter Sezon 1

Süre: 50dk

Tür: Dram , Suç

Oyuncular: Jonathan Groff , Holt McCallany , Anna Torv , Cotter Smith , Hannah Gross

Yönetmen: David Fincher , Carl Franklin , Asif Kapadia , Tobias Lindholm , Andrew Dominik

Senarist: Joe Penhall , John Douglas , Jennifer Haley

Yapımı: 2017 - ABD

FBI ajanı Holden Ford ve ortağı Bill Tench, kötü şöhrete sahip seri katilleri ve tecavüzcüleri araştırmaya ve soruşturmaya başladıklarında yeni profil çıkarma teknikleri geliştireceklerdir.

2. Orange Is the New Black

Orijinal İsmi: Orange Is the New Black

Süre: 60dk

Tür: Dram , Komedi

Oyuncular: Taylor Schilling , Laura Prepon , Michael Harney , Michelle Hurst , Kate Mulgrew

Yönetmen: Michael Trim , Andrew McCarthy , Matthew Penn , Phil Abraham , Constantine Makris , Uta Briesewitz , Mark A. Burley

Senarist: Jenji Kohan , Jordan Harrison

Yapımı: 2013 - ABD

Nişanlı bir kadın olan Piper Chapman (Taylor Schilling), 10 yıl önce üniversitedeyken tanıdığı Alex (Laura Prepon) yüzünden tutuklanır ve birkaç yıllığına hapse düşer. Piper'ın New York'taki nişanlısı Larry (Jason Biggs) ile yaşadığı konforlu hayattan vazgeçip, topluma olan borcunu ödemesi gerekmektedir. Dizi de kahramanımızın turuncu hapishane giysilerine bürünüp, hapishane kültürünü öğrenmeye ve hayatında inandığı her şeyi sorgulamaya giriştiği, hapisteki ilginç ve lafını esirgemeyen tiplerle beklenmedik dostluklar kurduğu bir döneme, mizahi bir dille tanık eder bizleri. Dizi, Weeds yazarı ve yaratıcısı Jenji Kohan'ın yarattığı bir komedi drama; Piper Kerman'ın "Orange Is The New Black: My Year In a Women's Prison" isimli anı romanının televizyon uyarlaması.

3. Russian Doll

Orijinal İsmi: Russian Doll

Süre: 30dk

Tür: Dram , Komedi

Oyuncular: Natasha Lyonne , Charlie Barnett , Rebecca Henderson , Greta Lee , Sharlto Copley

Yönetmen: Leslye Headland , Jamie Babbit , Natasha Lyonne

Senarist: Leslye Headland , Natasha Lyonne , Amy Poehler , Allison Silverman

Yapımı: 2019 - ABD

Sürekli ölmekte ve 36. doğum günü partisini tekrar yaşamakta olan Nadia, gerçeküstü bir zaman döngüsünde sıkışıp kalmıştır.

4. Dark

Orijinal İsmi: Dark

Süre: 53dk

Tür: Bilim Kurgu , Dram , Gizem , Suç

Oyuncular: Louis Hofmann , Andreas Pietschmann , Oliver Masucci , Lisa Vicari , Christian Hutcherson

Yönetmen: Baran Bo Odar

Senarist: Baran Bo Odar

Yapımı: 2017 - Almanya

2019 yılında Winden adlı küçük bir Alman kasabasında ilginç olaylar yaşanmaya başlar. Jonas babasının intihar etmesinin iki ay ardından okula geri döner ve birkaç hafta önce kasabada bir çocuğun kaybolduğunu öğrenir. Günlerce süren aramalar sonuç vermemiştir ve bütün kasaba diken üstündedir. Ebeveynlerinin gerginliğinden uzaklaşmak isteyen ve birlikte eğlenmek için dışarı çıkan çocuklardan birinin daha kaybolmasıyla birlikte kasabadaki işler karışacak ve büyük bir gizem yavaş yavaş ortaya çıkacaktır.

5. I Think You Should Leave with Tim Robinson

Orijinal İsmi: I Think You Should Leave with Tim Robinson

Süre: 17dk

Tür: Komedi

Oyuncular: Ashley Boettcher , Ervin Ross , Will Forte , Tim Heidecker , Sam Richardson

Yönetmen: Akiva Schaffer

Senarist: John Solomon , Tim Robinson

Yapımı: 2019 - ABD

Tim Robinson ve konuklarının her bölümde birini terk etme noktasına getirmek ya da bunu acilen istemesi gereken bir duruma getirmek için çaba harcadığı bir programdır.

6. Squid Game

Orijinal İsmi: Round Six

Tür: Aksiyon , Dram , Gizem

Oyuncular: Lee Jung-jae , Park Hae-soo , Yeong-su Oh , Anupam Tripathi , Wi Ha-Joon

Yönetmen: Hwang Dong-Hyuk

Senarist: Hwang Dong-Hyuk

Yapımı: 2021 - Güney Kore

Kazanana 10 milyon dolarlık bir ödülün vaat edildiği bir 'hayatta kalma' oyununu ve tabii ki oyuncularını merkeze alıyor. Kendi kişisel hayatlarında pek çok nedenle başarısızlığa uğramış bir grup insan, bir gün gizemli bir davet alırlar. Bu bir oyun davetidir ve kazanan kişi 10 milyon dolarlık büyük ödülün de sahibi olacaktır. Oyunun lokasyonu bilinmemektedir ve son bir kazanan oluncaya dek oyuncular bu lokasyonda kilitli kalacaktır.

7. The Diplomat

Orijinal İsmi: The Diplomat

Tür: Dram

Oyuncular: Keri Russell , Rufus Sewell , Pearl Mackie , Ali Ahn , Jess Chanliau

Yönetmen: Simon Cellan Jones , Liza Johnson

Senarist: Debora Cahn , Amanda Johnson-Zetterström , Peter Noah

Yapımı: 2023 - ABD

Kate Wyler (Keri Russell), kariyerli bir diplomattır. Uluslararası bir krizin ortasında, uygun olmadığı yüksek profilli bir işe girer. Bu sürecin evliliği ve siyasi geleceği üzerinde tektonik etkileri olacaktır.

8. The Haunting of Hill House

Orijinal İsmi: The Haunting of Hill House

Süre: 50dk

Tür: Dram , Gizem

Oyuncular: Michiel Huisman , Carla Gugino , Victoria Pedretti , Mckenna Grace , Timothy Hutton

Yönetmen: Mike Flanagan

Senarist: Mike Flanagan

Yapımı: 2018 - ABD

1992 yazında, Hugh ve Olivia Crain evlerini restore edip satışa çıkarmayı planlamaktadır. Bu süre zarfında yaşamak için çocukları Steven, Shirley, Theodora, Luke ve Eleanor ile Hill House'a taşınırlar. Ancak, restorasyonda çıkan sorunlar ve planlanmayan bazı onarımlar nedeniyle, Hill House'ta beklediklerinden daha uzun süre yaşamak zorunda kalırlar. Evde kaldıkları süre boyunca, günden güne artan paranormal olaylarla yüzleşirler. Öyle ki bu olaylar en sonunda trajik bir kayba yol açar ve evden apar topar taşınırlar. Yirmi altı yıl sonra, Crain kardeşler ve babaları bu trajediden sonra ilk kez bir araya gelir ve Hill House'daki zamanlarının her birini nasıl etkiledikleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

9. Unbreakable Kimmy Schmidt

Orijinal İsmi: Unbreakable Kimmy Schmidt

Süre: 30dk

Tür: Komedi

Oyuncular: Ellie Kemper , Sara Chase , Lauren Adams , Carol Kane , Sol Miranda

Senarist: Robert Carlock , Tina Fey

Yapımı: 2015 - ABD

Birbirinden farklı 4 kadın, kıyametin koptuğuna inandırılmış ve bir yeraltı mahzenine kapatılmıştır. Bu olaydan 15 yıl sonra, polis baskını ile kadınlar kurtarılır ve kıyametin kopmadığını öğrenirler. Kendini New Yorka bulan genç Kimmy Schmidt, artık içinde bulunduğu yeni dünyanın tadını çıkaracaktır.

10. Stranger Things

Orijinal İsmi: Stranger Things

Tür: Bilim Kurgu , Dram , Gizem

Oyuncular: Winona Ryder , David Harbour , Finn Wolfhard , Millie Bobby Brown , Gaten Matarazzo

Yönetmen: Matt Duffer , Ross Duffer , Shawn Levy , Andrew Stanton , Uta Briesewitz , Nimród Antal , Rebecca Thomas

Senarist: Matt Duffer , Ross Duffer , Paul Dichter , Jessie Nickson-Lopez , Kate Trefry , Justin Doble

Yapımı: 2016 - ABD

Ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıkar.

11.The Crown

Orijinal İsmi: The Crown

Tür: Dram

Oyuncular: Claire Foy , Olivia Colman , Imelda Staunton , Matt Smith , Tobias Menzies

Yönetmen: Philip Martin , Stephen Daldry , Philippa Lowthorpe , Julian Jarrold , Benjamin Caron , Jessica Hobbs , Paul Whittington , Christian Schwochow , Samuel Donovan

Senarist: Peter Morgan , Amy Jenkins , Tom Edge , Nick Payne , Jonathan Wilson

Yapımı: 2016 - ABD , İngiltere

2. Dünya Savaşı ardından İngiltere'nin karışık siyasi döneminde tahta geçen Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki ilk yıllarının perde arkasına değinen dizide, siyasi rekabetler, aşk ilişkileri ve 20. yüzyıla şekil verecek olaylar anlatılıyor.

Bu habere tepkiniz:



29/11/2023 10:37