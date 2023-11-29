Netflix'in en iyi 11 dizisi
Netflix'te şimdiye kadar yayınlanmış en etkileyici 11 diziye dair bir derleme sizlerle...
29/11/2023
Netflix, uzun bir süre boyunca dizi içerikleri konusunda rakiplerinden bir adım önde olmuştu. Ancak son zamanlarda, en popüler başlıkların birçoğu diğer akış hizmetlerine taşındı. "House of Cards" yayınlandığından bu yana geçen zaman içinde, bazı harika şovlar algoritmanın gölgesinden sıyrılarak ekranlarımıza ulaştı.
İşte bu içerikler arasından seçilen iyi 11 dizi!
İyi seyirler!
1. Mindhunter
Orijinal İsmi: Mindhunter Sezon 1
Süre: 50dk
Tür: Dram , Suç
Oyuncular: Jonathan Groff , Holt McCallany , Anna Torv , Cotter Smith , Hannah Gross
Yönetmen: David Fincher , Carl Franklin , Asif Kapadia , Tobias Lindholm , Andrew Dominik
Senarist: Joe Penhall , John Douglas , Jennifer Haley
Yapımı: 2017 - ABD
FBI ajanı Holden Ford ve ortağı Bill Tench, kötü şöhrete sahip seri katilleri ve tecavüzcüleri araştırmaya ve soruşturmaya başladıklarında yeni profil çıkarma teknikleri geliştireceklerdir.
2. Orange Is the New Black
Orijinal İsmi: Orange Is the New Black
Süre: 60dk
Tür: Dram , Komedi
Oyuncular: Taylor Schilling , Laura Prepon , Michael Harney , Michelle Hurst , Kate Mulgrew
Yönetmen: Michael Trim , Andrew McCarthy , Matthew Penn , Phil Abraham , Constantine Makris , Uta Briesewitz , Mark A. Burley
Senarist: Jenji Kohan , Jordan Harrison
Yapımı: 2013 - ABD
Nişanlı bir kadın olan Piper Chapman (Taylor Schilling), 10 yıl önce üniversitedeyken tanıdığı Alex (Laura Prepon) yüzünden tutuklanır ve birkaç yıllığına hapse düşer. Piper'ın New York'taki nişanlısı Larry (Jason Biggs) ile yaşadığı konforlu hayattan vazgeçip, topluma olan borcunu ödemesi gerekmektedir. Dizi de kahramanımızın turuncu hapishane giysilerine bürünüp, hapishane kültürünü öğrenmeye ve hayatında inandığı her şeyi sorgulamaya giriştiği, hapisteki ilginç ve lafını esirgemeyen tiplerle beklenmedik dostluklar kurduğu bir döneme, mizahi bir dille tanık eder bizleri. Dizi, Weeds yazarı ve yaratıcısı Jenji Kohan'ın yarattığı bir komedi drama; Piper Kerman'ın "Orange Is The New Black: My Year In a Women's Prison" isimli anı romanının televizyon uyarlaması.
3. Russian Doll
Orijinal İsmi: Russian Doll
Süre: 30dk
Tür: Dram , Komedi
Oyuncular: Natasha Lyonne , Charlie Barnett , Rebecca Henderson , Greta Lee , Sharlto Copley
Yönetmen: Leslye Headland , Jamie Babbit , Natasha Lyonne
Senarist: Leslye Headland , Natasha Lyonne , Amy Poehler , Allison Silverman
Yapımı: 2019 - ABD
Sürekli ölmekte ve 36. doğum günü partisini tekrar yaşamakta olan Nadia, gerçeküstü bir zaman döngüsünde sıkışıp kalmıştır.
4. Dark
Orijinal İsmi: Dark
Süre: 53dk
Tür: Bilim Kurgu , Dram , Gizem , Suç
Oyuncular: Louis Hofmann , Andreas Pietschmann , Oliver Masucci , Lisa Vicari , Christian Hutcherson
Yönetmen: Baran Bo Odar
Senarist: Baran Bo Odar
Yapımı: 2017 - Almanya
2019 yılında Winden adlı küçük bir Alman kasabasında ilginç olaylar yaşanmaya başlar. Jonas babasının intihar etmesinin iki ay ardından okula geri döner ve birkaç hafta önce kasabada bir çocuğun kaybolduğunu öğrenir. Günlerce süren aramalar sonuç vermemiştir ve bütün kasaba diken üstündedir. Ebeveynlerinin gerginliğinden uzaklaşmak isteyen ve birlikte eğlenmek için dışarı çıkan çocuklardan birinin daha kaybolmasıyla birlikte kasabadaki işler karışacak ve büyük bir gizem yavaş yavaş ortaya çıkacaktır.
5. I Think You Should Leave with Tim Robinson
Orijinal İsmi: I Think You Should Leave with Tim Robinson
Süre: 17dk
Tür: Komedi
Oyuncular: Ashley Boettcher , Ervin Ross , Will Forte , Tim Heidecker , Sam Richardson
Yönetmen: Akiva Schaffer
Senarist: John Solomon , Tim Robinson
Yapımı: 2019 - ABD
Tim Robinson ve konuklarının her bölümde birini terk etme noktasına getirmek ya da bunu acilen istemesi gereken bir duruma getirmek için çaba harcadığı bir programdır.
6. Squid Game
Orijinal İsmi: Round Six
Tür: Aksiyon , Dram , Gizem
Oyuncular: Lee Jung-jae , Park Hae-soo , Yeong-su Oh , Anupam Tripathi , Wi Ha-Joon
Yönetmen: Hwang Dong-Hyuk
Senarist: Hwang Dong-Hyuk
Yapımı: 2021 - Güney Kore
Kazanana 10 milyon dolarlık bir ödülün vaat edildiği bir 'hayatta kalma' oyununu ve tabii ki oyuncularını merkeze alıyor. Kendi kişisel hayatlarında pek çok nedenle başarısızlığa uğramış bir grup insan, bir gün gizemli bir davet alırlar. Bu bir oyun davetidir ve kazanan kişi 10 milyon dolarlık büyük ödülün de sahibi olacaktır. Oyunun lokasyonu bilinmemektedir ve son bir kazanan oluncaya dek oyuncular bu lokasyonda kilitli kalacaktır.
7. The Diplomat
Orijinal İsmi: The Diplomat
Tür: Dram
Oyuncular: Keri Russell , Rufus Sewell , Pearl Mackie , Ali Ahn , Jess Chanliau
Yönetmen: Simon Cellan Jones , Liza Johnson
Senarist: Debora Cahn , Amanda Johnson-Zetterström , Peter Noah
Yapımı: 2023 - ABD
Kate Wyler (Keri Russell), kariyerli bir diplomattır. Uluslararası bir krizin ortasında, uygun olmadığı yüksek profilli bir işe girer. Bu sürecin evliliği ve siyasi geleceği üzerinde tektonik etkileri olacaktır.
8. The Haunting of Hill House
Orijinal İsmi: The Haunting of Hill House
Süre: 50dk
Tür: Dram , Gizem
Oyuncular: Michiel Huisman , Carla Gugino , Victoria Pedretti , Mckenna Grace , Timothy Hutton
Yönetmen: Mike Flanagan
Senarist: Mike Flanagan
Yapımı: 2018 - ABD
1992 yazında, Hugh ve Olivia Crain evlerini restore edip satışa çıkarmayı planlamaktadır. Bu süre zarfında yaşamak için çocukları Steven, Shirley, Theodora, Luke ve Eleanor ile Hill House'a taşınırlar. Ancak, restorasyonda çıkan sorunlar ve planlanmayan bazı onarımlar nedeniyle, Hill House'ta beklediklerinden daha uzun süre yaşamak zorunda kalırlar. Evde kaldıkları süre boyunca, günden güne artan paranormal olaylarla yüzleşirler. Öyle ki bu olaylar en sonunda trajik bir kayba yol açar ve evden apar topar taşınırlar. Yirmi altı yıl sonra, Crain kardeşler ve babaları bu trajediden sonra ilk kez bir araya gelir ve Hill House'daki zamanlarının her birini nasıl etkiledikleriyle yüzleşmek zorunda kalır.
9. Unbreakable Kimmy Schmidt
Orijinal İsmi: Unbreakable Kimmy Schmidt
Süre: 30dk
Tür: Komedi
Oyuncular: Ellie Kemper , Sara Chase , Lauren Adams , Carol Kane , Sol Miranda
Senarist: Robert Carlock , Tina Fey
Yapımı: 2015 - ABD
Birbirinden farklı 4 kadın, kıyametin koptuğuna inandırılmış ve bir yeraltı mahzenine kapatılmıştır. Bu olaydan 15 yıl sonra, polis baskını ile kadınlar kurtarılır ve kıyametin kopmadığını öğrenirler. Kendini New Yorka bulan genç Kimmy Schmidt, artık içinde bulunduğu yeni dünyanın tadını çıkaracaktır.
10. Stranger Things
Orijinal İsmi: Stranger Things
Tür: Bilim Kurgu , Dram , Gizem
Oyuncular: Winona Ryder , David Harbour , Finn Wolfhard , Millie Bobby Brown , Gaten Matarazzo
Yönetmen: Matt Duffer , Ross Duffer , Shawn Levy , Andrew Stanton , Uta Briesewitz , Nimród Antal , Rebecca Thomas
Senarist: Matt Duffer , Ross Duffer , Paul Dichter , Jessie Nickson-Lopez , Kate Trefry , Justin Doble
Yapımı: 2016 - ABD
Ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıkar.
11.The Crown
Orijinal İsmi: The Crown
Tür: Dram
Oyuncular: Claire Foy , Olivia Colman , Imelda Staunton , Matt Smith , Tobias Menzies
Yönetmen: Philip Martin , Stephen Daldry , Philippa Lowthorpe , Julian Jarrold , Benjamin Caron , Jessica Hobbs , Paul Whittington , Christian Schwochow , Samuel Donovan
Senarist: Peter Morgan , Amy Jenkins , Tom Edge , Nick Payne , Jonathan Wilson
Yapımı: 2016 - ABD , İngiltere
2. Dünya Savaşı ardından İngiltere'nin karışık siyasi döneminde tahta geçen Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki ilk yıllarının perde arkasına değinen dizide, siyasi rekabetler, aşk ilişkileri ve 20. yüzyıla şekil verecek olaylar anlatılıyor.