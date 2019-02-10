Dijital video platformu Netflix'in bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen mini belgesel formatında geliştirilen ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatının konu edildiği dizi Ottoman Rising'in detayları belli oluyor.

Daha önce bazı detayları ortaya çıkan Fatih Sultan Mehmet'in hayatının anlatıldığı Ottoman Rising dizisi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Netlflix'te yayınlanacak dizinin proje ortaklarından olan Emre Şahin'in verdiği bir röportajda diziyle ilgili yeni detaylar da belirlenmiş oldu.

Netflix'in Fatih Sultan Mehmet dizisinin detayları belli oldu

Karga Seven Pictures'ın kurucu ortaklarından Emre Şahin'in açıklamalarına göre dizinin senaryosu Karga Seven Pictures'taki ortakları Kelly McPherson ve Elizabeth Lake ile birlikte hazırlandı. Genç, iddialı ve iyi bir hikaye üzerine kurgu yaptıklarını söyleyen Şahin, dizinin dilinin de İngilizce olacağını açıkladı.

Tuba Büyüküstün kadroya dahil oldu

Öte yandan bu gelişmeler yaşanırken bir süredir dizi ya da film projelerinde yer almayan Tuğba Büyüküstün'ün Ottoman Rising kadrosuna dahil olduğu bilgisi ortaya çıktı. Tuba Büyüküstün 6 bölümlük belgesel dramada Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi ‘Mara Hatun' karakterine hayat verecek. Dizide Fatih Sultan Mehmet rolünü kimin oynayacağı ise hala net değil e merak edilen konuların başında geliyor.

Dizinin ne zaman yayına alınacağı ve hangi ülkelerde yayınlanacağı bilinmiyor. Ancak Netflix Türkiye'de de faaliyet gösterdiği için ilk olarak Türkiye'de yayınlanması mümkün görünüyor. Ayrıca dili İngilizce olduğu için dizinin daha sonra farklı ülkelerde de yayınlanmasını bekleyebiliriz.