Netflix’in iddialı dizisinin başrolü Türk oyuncuya emanet

Netflix'in yeni dizisi Spotify’ı anlatacak. 6 bölümlük mini dizide Türk oyuncu Gizem Erdoğan da yer alıyor. Başrollerden birisini canlandıracak olan Erdoğan pek çok ünlü isimle bir arada olacak.

İsveçli bir girişim olan Spotify’ın hikayesine odaklanacak olan dizinin başrollerinden birinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan'ın yer aldığı duyuruldu.

Netflix'in müzik endüstrisinde devrim yaratan ve dünyanın önde gelen müzik hizmetlerinden biri haline gelen İsveçli girişim Spotify hakkındaki isimsiz senaryo dizisinin prodüksiyonu başladı. Altı bölümlük mini dizi, genç teknoloji girişimcisi Daniel Ek ve dünya çapında ücretsiz ve yasal akışlı müzik sunarak müzik endüstrisini sarsan önemli ortakları etrafında dönüyor.

Kurgusal dizi, her ikisi de İsveç Dagens Industri'de iş muhabirleri olan Sven Carlsson ve Jonas Leijonhufvud'un “Spotify Untold” kitabından esinlendi. Dizi, bir Banijay Group şirketi olan Yellow Bird U.K. tarafından yapılacak. Kitap, Spotify'ın zorlu yolculuğunun hikayesini anlattı. Zorlu plak şirketlerini ikna etme çabaları, Steve Jobs'un Spotify'ın ABD lansmanındaki kişisel savaşı ve Taylor Swift, Bob Dylan gibi hassas sanatçılarla yaşanan süreç hikayede yer aldı ve dizide de işlenecek.

GİZEM ERDOĞAN SPOTIFY DİZİSİNİN BAŞROLÜNDE

Dizinin oyuncu kadrosunda, Daniel Ek rolündeki başrol oyuncusu Edvin Endre'ye ek olarak, Per Sundin rolünde Ulf Stenberg, Petra Hansson rolünde Gizem Erdoğan, Andreas Ehn rolünde Joel Lützow ve Martin Lorentzon rolünde Christian Hillborg yer alıyor.

1987 İsveç doğumlu olan Gizem Erdoğan, Netflix'in İsveç dizisi Love & Anarchy'nin kadrosunda da yer almıştı. Gizem Erdoğan, dizide Denise karakterini canlandırmıştı. En son olarak Kalifat dizisinde Pervin karakterini canlandırdı.

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16/06/2021 12:13