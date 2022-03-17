Netflix'te şifre paylaşımı ücretli olacak

Netflix, üyelerinin kendileriyle aynı evde yaşamayanlarla şifre paylaşmasını engelleme çabalarını resmileştiriyor

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17/03/2022

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Netflix'te şifre paylaşımı ücretli olacak

Üyelik paketlerinde kişiler değil platformun kullanılacağı cihazları baz alan 212 milyon aboneli Netflix dün blog sayfasında yayınladığı yazıda, kullanıcıyla aynı evde kalmayanlarla şifre paylaşımından ekstra ücret isteneceğini yöntemi test ettiğini duyurdu.

3 ülkede test edilecek

Halihazırdaki kullanıcı seçeneklerinin Netflix'in nasıl paylaşılacağına dair kafa karışıklığı yarattığını belirten firma, bunun çözümüne ilişkin iki yeni özelliği birkaç hafta içinde Şili, Kosta Rika ve Peru'da denemeye başlayacak.

Alt hesap dönemi

Şifre paylaşılanları devre dışı bırakmak yerine onlardan da gelir elde etmeyi amaçlayan bu sistemde bir hesap, birlikte yaşamadığı en fazla iki kişi için alt hesap açabilecek. Ayrıca bu test ülkelerindeki kullanıcılar, hesap paylaştıkları kişilerin profil bilgilerini yeni bir hesap veya bu alt hesaba aktarmalarına izin verebilecek. Bunu yapmanın maliyeti ise bu test ülkelerinde şimdilik 3 dolar olarak belirlendi.

17/03/2022 11:23
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TAGS: Netflix
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