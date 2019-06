Netflix'te veri sınırlandırılması nasıl yapılır?

Özellikle orjinal yapımları ile son zamanlarda çok dikkat çeken ve en çok tercih edilen çevrim içi dizi, film, belgesel ve daha birçok farklı yapımı barındıran platform Netflix, aslında kullanıcılara kullandıkları veriyi sınırlama imkanı tanımış. Fakat birçok kullanıcı bu özelliğin nasıl aktif edileceğini bilmiyor.

Son zamanlarda Netflix kullanıcıları çevrim içi popüler platformun çok fazla veri kullandığını belirterek bu durumdan şikayetçi olduklarını dile getiriyorlar. Platformun veri kullanımı ile ilgili resmi sitesinde yer verdiği açıklamalarda dizi, film veya program izlenirken standart çözünürlükteki video yayınları için saatte yaklaşık

1 GB, HD video yayınları için ise saatte yaklaşık 3 GB veri kullanıldığı belirtiliyor. Her ne kadar Netflix veri kullanımı ile ilgili olarak düşük rakamlar açıklasa da, kullanıcıların belirttiğine göre durum bu şekilde değil. Netflix içeriklerinde indirme seçeneğini kullanıcılarına sunmuş olsa da online olarak yapımı izlemek veya indirmek arasında veri kullanımı olarak herhangi bir fark ortaya çıkmıyor. Peki bu noktada veri kullanımı kotası olan internet kullanıcıları bu olumsuz durumu nasıl olumluya çevirebilir?

Bilgisayarda Netflix veri kullanım ayarları nasıl yapılır?

Netflix'i bilgisayar üzerinden izleyecek kullanıcıları için platform veri kullanım seçenekleri olarak Düşük, Orta, Yüksek ve Otomatik olarak dört veri kullanım ayarını kullanıcılarına sunuyor. Bu veri kullanım ayarlarında kullanıcılar Düşük ayarı tercih etmeleri durumunda her cihaz için saatte 0,3 GB, Orta ayarı tercih etmeleri durumunda her cihaz için saatte 0,7 GB, Yüksek yani en iyi video kalitesini tercih etmeleri durumunda, HD izlendiğinde her cihaz için saatte maksimum 3 GB ve Ultra HD izlendiğinde her cihaz için saatte maksimum 7 GB veri harcandığı belirtilirken, Otomatik seçeneği tercih etmeleri durumunda internet bağlantı hızına bağlı olarak mümkün olan en yüksek kalitenin sunulacağı ifade ediliyor.

Bu veri kullanım seçenekleri birden çok profil kullanımında her profil için ayrı ayrı tercih edilebiliyor. Bilgisayardan Netflix izleyen kullanıcılar veri kullanımı ayarlarını yapmak için ilk olarak Netflix.com adresinde kullanıcı isimleri ve şifrelerini kullanarak oturum açtıktan sonra veri kullanımını belirlemek istedikleri hesabı seçerek, Hesap> Profilim> Yürütme Ayarları> İstediğiniz veri kullanım ayarını seçin> Kaydet yolunu takip ederek istenilen veri kullanım ayarı tercihini yapabiliyorlar. Tabi ki veri kullanım ayarlarının değiştirilmesi, video kalitesini doğrudan etkiliyor. Kullanıcıların profillerinde yaptığı veri kullanım ayarı değişiklikleri 8 saat içerisinde geçerli oluyor. Bir ayrıntı olarak belirtmek gerekirse Netflix veri kullanım ayarını maalesef çocuk profilinde değiştirmeye izin vermiyor.

Akıllı telefonlarda Netflix veri kullanım ayarları nasıl yapılır?

Özellikle izlenilen bir yapımın otomatik olarak kaydedilip daha sonra kaldığı yerden farklı bir cihazda seyredilmeye devam edilebilmesine ve yapımların mobil cihazlara indirilmesine izin veren platform Netflix, akıllı telefonlarda da oldukça fazla kullanıcı tarafından tercih edilen bir platform haline geldi. Akıllı telefonlarından Netflix'i izleyen kullanıcılara platformun mobil uygulamasında veri kullanım ayarı değişiklikleri yapabileceği Otomatik, Sadece kablosuz, Veri tasarrufu ve Maksimum veri olarak dört seçenek sunuluyor.

Sunulan bu ayarlardan kullanıcılar Otomatik ayarı tercih etmeleri durumunda, veri kullanımını iyi video kalitesiyle dengeleyen bir veri kullanım ayarının seçilmesini sağlıyorken, bu ayar 1 GB veri ile yaklaşık olarak 4 saat içerik izlemelerine olanak tanırken, Veri tasarrufu seçeneğinin tercih edilmesi durumunda 1 GB veri ile yaklaşık 6 saat içerik izlemeye olanak tanınıyor. Sadece kablosuz tercihinde veri kullanımı ile ilgili bir bilgiye yer verilmezken bu seçenekte cihazda sadece kablosuz ağa bağlıyken yayın izlenebileceği belirtiliyor. Son olarak kullanıcıların maksimum veri seçeneğini tercih etmesi durumunda cihaza ve ağ hızlarına bağlı olarak 20 dakikada 1 GB veya daha fazla veri kullanan içerikleri en yüksek kalitede izlemelerine olanak tanınıyor. Akıllı telefonlardan Netflix izleyen kullanıcılar veri kullanımı ayarlarını yapmak için ilk olarak Netflix uygulamasını açarak Menü> Uygulama Ayarları> Hücresel Veri Kullanımı> Tercih ettiğiniz ayarı seçin yolu takip edilerek istenilen veri kullanım ayarını tercih edilebiliyor. Veri kullanım ayarlarını değiştirmek isteyen mobil kullanıcılar Netflix üzerinden eğer bir indirme işlemi gerçekleştiriyorsa sistem veri kullanım ayarlarında değişiklik yapmanıza izin vermiyor.