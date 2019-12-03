Netflix'ten beklenen adım! PIN kodu geliyor!

RTÜK yönetmeliği sonrası yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından Netflix'ten Türkiye'de beklenen adım geldi.

Son dönemde çocukların erişmemesi gereken yapımlardaki artı 18 içeriklerden dolayı müşterilerinden şikayet alan Netflix, Türkiye'de sundukları ebeveyn kontrollerini güçlendirme kararı aldı.

Yeni uygulamaya göre aboneler, artık 18 yaş ve üzeri olarak belirlenmiş yapımları belirledikleri bir PIN koduyla koruma altına alma olanağına sahip olacak.

Netflix Türkiye'nin konuyla ilgili basın açıklaması şöyle:

"Netflix olarak yıllardır ebeveynlere çocuklarının izledikleri yapımları denetleme olanağı sunuyoruz. Ancak yetkililerle yaptığımız görüşmelerin ardından Türkiye'de sunduğumuz ebeveyn kontrollerini güçlendirme kararı aldık. Artık üyelerimiz yetişkinlik düzeyi 18 yaş ve üzeri olarak belirlenmiş yapımları bir PIN kodu ile koruma altına alma imkanına sahip olacak. Dünyanın farklı noktalarında bu ve benzeri uygulamalara başvuruyoruz. Amacımız, kreatif özgürlük sunmaya devam ederken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden koruyabilmek."

03/12/2019 09:38