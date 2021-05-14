Netflix'ten sürpriz Fatih Terim belgeseli!

Dijital video platformu Netflix, ünlü Türk teknik direktör Fatih Terim'in hayatını belgesel olarak ekranlara getirmeye hazırlanıyor.

Dijital video platformu Netflix, birçok yerli yapımla Türk izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bugüne kadar genelde dizi olarak gelen bu yapımlara yeni bir belgesel ekleniyor. Netflix yaptığı bir açıklama ile ünlü teknik direktör Fatih Terim'in belgesini hazırladığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama Netflix Türkiye Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda yapıldı. Paylaşımda 'Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz @fatihterim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te' ifadesi yer aldı

Öte yandan bu paylaşımın ardından Fatih Terim de resmi Twitter hesabından bir retweet yaparak yanıt verdi ve 'Kameraları, ışıkları hazırla @netflixturkiye başlıyoruz...' ifadesini kullandı.

Belgeselin çekimlerinin bitip bitmediği ya da çıkış tarihi ile bir bilgi verilmedi. Belgesel Fatih Terim'in kariyerini mi yoksa bütün hayatını mı konu alacak henüz bilinmiyor. Detayları belli olmayan belgesel muhtemelen bu yıl içinde Netflix'te yayınlanacak. Bu tarz belgeseller aynı zamanda Netflix'in faaliyette olduğu dünyanın diğer ülkelerinde de yayınlanıyor. Muhtemelen benzer durum Fatih Terim belgesi için de geçerli olacak.

Konu ile ilgili yeni açıklamalar yapıldıkça sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Siz bu belgesel konusunda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.

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14/05/2021 17:32