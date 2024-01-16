Netflix'ten Türkiye abonelik ücretlerine sürpriz zam!

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, 2024 yılına hızlı başladı.

Dünya üzerinde milyonlarca abonesi bulunan dijital yayın platformu Netflix, Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı.

Abonelik ücretlerine sürpriz zam yapan Netflix'te en ucuz paket 119.99 TL olurken en yüksek fiyat ise 229.99 TL şeklinde güncellendi.

Kullanıcılarına abone olabilecekleri üç farklı paket sunan Netflix’in abonelik ücretleri şöyle:

Temel: 119.99 TL

Standart: 176.99 TL

Özel: 229.99 TL

Eski fiyatlar ise şöyleydi:

Temel: 99,99 TL

Standart: 149,99 TL

Özel: 199,99 TL