HABER KIBRIS

Netflix'ten zam kararı!

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01/05/2019

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Netflix'ten zam kararı!

Online dizi ve film streaming platformu Netflix, ABD'deki fiyatlarına zam yaptı. Türkiye de bu zamdan etkilenecek mi? Detaylar haberimizde.

Çok çeşitli ödüllü dizileri, filmleri, belgeselleri ve daha fazlasını bizlere sunan Netflix, şimdi de ABD'deki zam kararı ile gündemde.

Dijital video platformu Netflix, bu kez ABD'deki zam kararı ile gündemde. Platforma 'rastgele karıştırma' özelliğini eklemeye hazırlanan Netflix'in söz konusu zammının Türkiye'yi de etkileyecek bir küresel fiyat politikasının ilk adımı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmış değil.

Netflix'in zam sonrası, ABD fiyatları şu şekilde;

Temel paket 8,99 dolar (önceki fiyat 7,99 dolar)

Standart paket 12,99 dolar (önceki fiyat 10,99 dolar)

Premium paket 15,99 dolar (önceki fiyat 13,99 dolar)

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TAGS: Netflix’ten zam kararı!, haber, kıbrıs,
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