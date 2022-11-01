Nethouse hızı ile ister oyna, ister ders çalış! 

Yeni kuruluma özel 6 Aylık Oyuncu Plus ve Eğitim paketlerinde modem hediye! 

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01/11/2022

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Nethouse hızı ile ister oyna, ister ders çalış! 

Nethouse ailesi kampanyalara son gaz devam ediyor. 

Kurulum Ücretsiz, modem hediye üstelik taahhüt veya cayma bedeli de yok. 

E daha ne olsun!

Haydi sende Nethouse ailesine katıl, tek internetle hem çalış hemde online oyunlarda 1 numara ol!

Mevcut müşteriler de unutulmadı!

Tüm 12 ay paketlere 2, tüm 6 ay paketlere 1 ay ücretsiz!

Kredi kartına limit blokesiz, vade farksız 12 aya 4, 6 aya 2 taksit!

Üstelik arkadaşını getiren kişilere de, hem kendisine hem arkadaşına +1 ay HEDİYE!

Bu avantajlardan yararlanmak isteyen ve daha detaylı bilgi isteyen kişiler Nethouse merkez ön ofislerinden, 150 farklı bayi arasından size en yakın Nethouse bayisinden ya da 0392 444 0 555 numaralı çağrı merkezinden Nethouse’a ulaşabilir.

01/11/2022 08:57
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TAGS: Nethouse, internet, ev interneti
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