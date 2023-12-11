Nethouse’lu olanlar yaşadı!

Ülkemizin lider internet firması Nethouse’un ayrıcalıklı dünyası ile tanışmak isteyenlere, ‘hoş geldin hediyesi’ tadında kampanya.

Ülkemizin yerli internet şirketi, 23 yıllık tecrübesi ve her geçen gün kendini yenileyen, geliştiren ve günümüz dünyasının teknolojisini yakından takip eden Nethouse’tan mevcut internetinden memnun olmayanlar için kaçırılmayacak fırsat.

12 AY ALANA 6 AY BEDAVA

İnternetini Nethouse’a taşıyana ve 12 aylık 5Ghz+ internet alana ekstra 6 aylık 5Ghz+ internet hediye. Kullanıcılar bu kampanya sayesinde, 18 ay boyunca adanın en hızlı 5Ghz+ internetini 12 aylık paket ücreti karşılığında kullanabilecek.

Haftanın 7 günü, günün 24 saati ulaşılabilecek çağrı merkezi ile kullanıcılara sınırsız teknik destek hizmeti veren Nethouse internet için 0392 444 0 555 numaralı çağrı merkezini arayabilir veya www.nethouse.net internet üzerinden bilgi alabilirsiniz.

TAAHHÜT YOK, CAYMA BEDELİ YOK

Yerli internet firması Nethouse, ülkesini seven ve ülkesine hizmette sınır tanımayan düşünce yapısı ile vatandaşlarımızı bu kampanyadan faydalandırırken bir kolaylık daha sunacak.

Nethouse firması kullanıcılara sunacağı kampanyalı internet hizmeti için kredi kartı ile ödemelerde vatandaşların kart limitlerini bloke etmeden, vade farksız 4 taksit kolaylığı da yapacak.

Nethouse interneti tercih edecek kullanıcılar kampanyadan faydalanmak için herhangi bir taahhüt vermek zorunda olmayacaklar ve böylelikle cayma bedeli de ödemeyecekler.

HER 1 ARKADAŞ İÇİN +1 AY HEDİYE

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu verilerinde zirvede yer alan Nethouse internet, hem kazanıyor hem de vatandaşlarımıza kazandırıyor.

Hem yeni hem mevcut aboneleri için arkadaşını getirene de ayrı bir hediye veriyor. “Arkadaşını al da gel” kampanyası ile herhangi bir arkadaşını yanında getiren kullanıcının hem kendine, hem de getirdiği arkadaşının alacağı paket üzerine +1 ay hediye 5Ghz+ internet veriyor.

Bu kampanyada arkadaş sayısı sınırlaması da olmayacağı için dileyen kullanıcı her ay 1 arkadaşını götürürse 1 yıl boyunca internete hiç para vermemiş olacak.