Neuralink insan deneylerine başlıyor!

Elon Musk’ın kurduğu beyin-bilgisayar şirketi Neuralink, ilk insan deneyleri için katılımcı arayışında. Şirketin hedefi, teknolojik ilerlemeleri felçli bireyler üzerinde test ederek, onların yalnızca düşünceleriyle bir bilgisayar imlecini hareket ettirmelerini, yazmalarını sağlamak.

Neuralink, altı yıl süren bir çalışmanın ardından, beyin sinyallerini kaydedip bir uygulamaya kablosuz olarak ileten N1 implantını tanıttı. Bu implant, hareket niyetini kontrol eden beyin bölümüne, insan saçından daha ince olan 64 esnek iplikle cerrahi bir işlemle yerleştiriliyor. Şirket, bu teknolojinin özellikle amiyotrofik lateral skleroz (ALS) gibi hastalıklara sahip bireylerde ya da yaralanma nedeniyle hareket kabiliyetini kaybedenlerde deneneceğini belirtiyor.

Elon Musk'ın bu projeye dahil olması, Neuralink'in bilinirliğini artırsa da, bu alanda yılların deneyimine sahip firmalarla rekabet ediyor. Örneğin, Utah merkezli Blackrock Neurotech, 2004 yılında birçok beyin-bilgisayar arayüzünden birini insanlara implante etti. Aynı zamanda, bir Neuralink kurucu ortağı tarafından kurulan Precision Neuroscience da felçli bireylere yardımcı olmayı hedefliyor. Şirketin sunduğu implant, beyin yüzeyine yerleştirilen ince bir bant gibi ve "kraniyal mikro yarık" adı verilen daha basit bir yöntemle implante ediliyor.

Teknolojik İlerlemeler ve Uzman Görüşleri

Son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalarda, kişinin konuşma aktivitesini izlemek için beyin implantlarının kullanıldığı ve bu sayede iletişim kurmalarına yardımcı olabileceği görüldü. Imperial College London'da görevli Dr. Adrien Rapeaux, Neuralink'in implantasyon konusunda robotik destek sayesinde avantajlı olduğunu belirtiyor. Fakat, beyin sinyallerinin nasıl daha verimli eylemlere dönüştürüleceği konusunda henüz net bir yol haritasının olmadığına dikkat çekiyor.