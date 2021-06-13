Nev Çocuk Fitness Milli Takımı’ndan önemli başarı
13/06/2021
Sirbistan’da düzenlenen Dünya Çocuk Fitness Şampiyonası’na katılan Nev Çocuk Fitness Milli Takımı sporcuları önemli başarılar elde ederek ülkemizi gururlandırdı. Nev Çocuk Fitness sporcularından Coşkun Taşt Ateş Dünya Çocuk Fitness Şampiyonası’na dünya şampiyonu unvanını elde etti.
Dünyanın birçok ülkesinden gelen sporcular arasından Nev Çocuk Fitness sporcuları dünya şampiyonluğunun yanı sıra üçüncülük, dördüncülük ve beşincilik kategorilerinde yer aldı.
Öte yandan Dünya Şampiyonası gibi büyük bir organizasyonda, 6 yaşındaki Doğa Dağgez bir ilk gerçekleştirerek 7 yaş kategorisinde yarıştı. Doğa Dağgez güçlü rakipler arasından Dünya 4’üncüsü oldu.
Nev Çocuk Fitness milli takımının dereceleri şöyle:
Dünya Şampiyonu: Coşkun Taşt Ateş
Dünya 3’ncüsü Armin Tuğberk
Dünya 3’ncüsü Aren Mustafa Tantura
Dünya 3’ncüsü Funda Özberkan
Dünya 4’üncüsü Samila derin gülken
Dünya 4’üncüsü Doga Dağgez (6 yaş)
Dünya 5’incisi Isınhan Yücel
Dünya 5’incisi Ege sapmaz
Teams Fitness Choreography şampiyonluğu