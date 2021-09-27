Nev Çocuk Fitness’ten Novalja’da 9 şampiyonluk

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27/09/2021

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Nev Çocuk Fitness’ten Novalja’da 9 şampiyonluk

Halter ve Vücut Geli̇ştirme Federasyonu uluslararası düzeydeki organizasyonlara katılarak başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

Federasyonun bünyesinde yer alan Nev Çocuk Fitness Takımı, devletten  bu organizasyona katılım  bütçesinin onaylamamasına rağmen Hırvatistan’ın Novalja kentinde düzenlenen Uluslararası Akdeniz Şampiyonası’na katıldı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek 9 şampiyonluk elde etti.

Alınan sonuçlara göre sporcumuz Derin Şah 2022  Amerika’da düzenlenecek Dünya Sampiyonasina katılım hakkı kazandı.

23-27 Eylül Hirvatistan’ın Novalja şehrinde düzenlenen IBFF Uluslararasi Mediterranean Championship’de  sporcularımız 3 farklı kategoride mücadele etti.

Dereceler:

Fit-Kids Solo..

5 yaş: Fitnet Cakir.ŞAMPİYON

8 yas: Nira Boran…ŞAMPİYON

10 yaş: Delfin Üner…ŞAMPİYON

11 Yaş: Derin Şah…SAMPIYON

12 yaş: Ayperi Hafizoglu..ŞAMPİYON

Fitness-Dance Solo

9 yaş: İrem Harmancık…SAMPIYON

11 yaş: Almira Karayusufoğlu…SAMPIYON

12 Yaş: Dide Durmazer..SAMPIYON

Group Acro-Dance

TRNC NEV FITNESS …SAMPIYON

27/09/2021 09:46
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TAGS: Nev Çocuk Fitness, Novalja
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