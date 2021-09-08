Nev Fıtness Avrupa Podyumlarında...

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08/09/2021

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Nev Fıtness Avrupa Podyumlarında...

Uluslararası Ifbb Europıan Cup Sampıyonasına halter vücut geliştirme federasyonuna bağlı Nev Fitness gençler milli takım sporcuları katılıyor

Her zaman olduğu gibi hiçbir engel bizleri yolumuzdan çeviremedi...

Pandemi sürecinde Nev Fitness olarak  gerek online gerekse birebir antremanlarla Avrupa Şampı̇yonasına en iyi şekilde hazırlandık...

Bizler Nev  Fitness olarak hiçbir zaman hiçbir bahanenin arkasına sığınmadık... Uluslararası alanda ülkemizi temsı̇l etmeye devam edı̇yoruz..

08/09/2021 10:40
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TAGS: Nev Fıtness, Avrupa, spor
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