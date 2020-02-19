Nevin Sakızcıoğlu’na otopsi yapıldı
Nevin Sakızcıoğlu’na bugün yapılan otopsiden sonuç çıkmadı.
19/02/2020
HK
Nevin Sakızcıoğlu yarın Mağusa'da toprağa verilecek.
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Tuzla’da dün evinde ölü bulunan 61 yaşındaki Nevin Sakızoğlu’na otopsi yapıldı.
Sakızcıoğlu'nun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı
Polis, kesin ölüm sebebinin kan ve doku örneklerine yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceğini bildirdi.
Sakızoğlu'nun cenazesi yarın Mağusa'da toprağa verilecek.