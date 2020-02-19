Nevin Sakızcıoğlu’na otopsi yapıldı

Tuzla’da dün evinde ölü bulunan 61 yaşındaki Nevin Sakızoğlu’na otopsi yapıldı.

Sakızcıoğlu'nun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

Polis, kesin ölüm sebebinin kan ve doku örneklerine yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceğini bildirdi.

Sakızoğlu'nun cenazesi yarın Mağusa'da toprağa verilecek.

19/02/2020 13:50