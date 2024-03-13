“Nevruz Bayramı Kutlaması” bu akşam AKM’de yapılıyor

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13/03/2024

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“Nevruz Bayramı Kutlaması” bu akşam AKM’de yapılıyor

Dünya Barış Üniversitesi ve Kıbrıs Azerbaycan Diaspora Merkezi tarafından düzenlenen “Nevruz Bayramı Kutlaması” bugün saat 19.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinliğin yapılacağı salonda ortaya çıkan teknik sıkıntılar nedeniyle dün iptal edilen kutlamanın, söz konusu teknik sıkıntıların giderilmesi üzerine önceden planlandığı şekilde gerçekleştirilmesine karar verildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili  Elman Nasirov’un da katılması beklenen etkinlikte, Azeri şarkıcı Çinare Melikzade konser verecek.

 

13/03/2024 16:40
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TAGS: üniversite, nevruz,
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