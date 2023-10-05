Nevşehir'de mahalle muhtarı bahçesinde 40 kilogramlık bal kabağı yetiştirdi

Nevşehir'in Nar beldesinde 67 yaşındaki mahalle muhtarı Mehmet Arıcı'nın bahçesinde yetiştirdiği bal kabaklarının bazıları 40 kilogram geliyor.

ads ads ads ads
05/10/2023

ads
Nevşehir'de mahalle muhtarı bahçesinde 40 kilogramlık bal kabağı yetiştirdi

Arıcı, Hollanda'da yaşayan bir yakınının hediye ettiği tohumları ilkbaharda bahçesine ekti. Hasat zamanı gelen kabaklardan bazıları iriliği ile dikkati çekiyor.

Arıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahçesinde yetişen kabaklardan bazılarının normalden fazla geliştiğini söyledi.

Uzun yıllardır farklı türde kabak yetiştirdiğini ancak ilk defa bu büyüklüğe ulaştığını gördüğünü anlatan Arıcı, "Her yıl ekerim, 20-25 bal kabağı alırım. Bu yıl haddinden fazla büyüdü. Tavuk ve güvercin gübresi kullandık. Bu kadar büyük kabakla karşılaşmamıştım. Görenler hem tebrik ediyor hem de tohum istiyor. Kabakların bazıları 35-40 kilogram. Seneye ekmeye devam edeceğiz. Eşe dosta dağıtıp, kasabada yaygınlaşmasını sağlamak istiyorum." dedi.

05/10/2023 21:23
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nevşehir’de mahalle muhtarı bahçesinde 40 kilogramlık bal kabağı yetiştirdi
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.