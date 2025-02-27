Nevşin Mengü’ye hapis cezası

İstanbul’da 14 Kasım 2024’de sosyal medya hesabından hakkında kırmızı bülten kararı bulunan PYD silahlı terör örgütü yöneticisi Salih Müslim ile yaptığı röportajı paylaştığı ve bu şekilde örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen Nevşin Mengü’nün yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Nevşin Mengü katılmazken, avukatları hazır bulundu.



Duruşmada savunma yapan sanık Mengü’nün avukatları, müvekkillerinin üzerine atılı suçu kabul etmediklerini belirterek beraatını talep ettiler.



1 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nevşin Mengü’yü "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan oy çokluğuyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.



NEVŞİN MENGÜ CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?



Sanığın öncesinden kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapse mahkum edilmemiş olduğu ve ileride suç işlemekten çekineceği hususunda yeterli kanaat oluşturduğu da dikkate alınarak bu cezanın ertelenmesine hükmedildi.



Karara muhalefet şerhi koyan üye hakim, sanığın suça kastı bulunmadığını belirterek "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı" gerekçesiyle beraat verilmesi düşüncesinde olduğunu kaydetti.