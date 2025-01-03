Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Katili değil cinayet nedenini kamufle etmeye çalıştılar

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin cinayetiyle ilgili davada karar çıktı.

Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmekle" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Savcının mütalaasında aynı suçtan ceza istenen Nevzat Bahtiyar'a ise "delilleri yok etme "gizleme veya degiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kamuoyu vicadanının derinden sarsıldığı ve birçok iddianın gündeme geldiği cinayette "Neden öldürüldü, kim öldürüldü?" sorularının cevabı ise hala yanıt bulamadı.

Hukukçular gerekçeli kararı beklerken Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, CNN Türk'te katıldığı programda cinayate dair yeni açıklamalar yaptı.

Eryılmaz programda, sosyal medyadan yaptığı "Derenin sessizliğine gömülen beden, üzerine bırakılan iki soğuk tanık", "Dört gölgenin dualarıyla mühürlenmiş, çözülmeyi bekleyen bir bilmece" ifadelerini kullandığı paylaşımlarıyal ilgili açıklamalarda bulundu.

4. GÖLGE KİMİN?

"Aslında ben orada bir alegori yapmaya çalıştım. Nevzat Bahtiyar, bir taş koyduğunu söylemişti ama cenaze üzerinden üç tane taş çıktı. Demek ki daha sonradan iki taş daha koymuşlar üstüne. Aslında gizli tanık o iki taştı. Diğer dört gölge de dava sırasında pek konuşulmadı aslında, biliyorsunuz Salim Güran'ın kullanmış olduğu 47 plakalı aracın içinde dört kişinin daha DNA'sı çıkmıştı."

"Devran Güran, Kurtuluş Güran, Muhammed Kaya ve Salim Güran'ın DNA'ları çıkmıştı. Benim iddiam her zaman, dört kişi arabaya binerek akşam dere kenarına gittiler. Üzerine bir taş konan Narin'in üzerine diğer iki taşı koyup çalı çırpılarla örterek kamufle etmek amacıyla gittiler. Kalan DNA'ların o geceden kaldığını düşünüyorum."

"KATİLİ DEĞİL CİNAYET SEBEBİNİ KAMUFLE ETMEYE ÇALIŞTILAR"

"Sıradan bir cinayet davası olmuş olsaydı bütün bir aile bütün bir köy bu katili saklamakla uğraşmazlardı." diyen avukat Eryılmaz, "Burada saklanmak istenen aslında katilden ziyade cinayetin işlenme sebebi olduğunu düşünüyorum. Bu onlar için çok daha ciddi bir tehlikeydi. Ben savunmamı yaparken ne zaman 'namus' vurgusu yapsam aile bireyleri hemen celallenmeye başladı. Birdenbire çığırından çıkıyorlar. İyice hırçınlaşıyorlar. O cinayetin sebebi onlar için çok önemli. Dolayısıyla bunu kamufle etmeye çalıştılar onlar. Cinayetin sebebi bu sanıklar için çok çok önemliydi."