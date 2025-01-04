Nevzat Bahtiyar'ın Avukatı: ''Narin 'Cinsellik' İçeren Bir Eylem Nedeniyle Öldürülmüştür!''

Geçtiğimiz hafta Narin Güran cinayeti ile ilgili davada karar verildi. 3 sanık birden ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Abi Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ancak Narin'in neden öldürüldüğü sorusu aydınlanmadı. Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz X hesabından 'Narin 'cinsellik' içeren bir eylem nedeniyle öldürülmüştür.' diye yazdı.

8 yaşındaki Narin'in vahşice öldürüldüğü haberi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Olayla ilgili görülen davada karar çıktı.

Abi Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Suç delillerini gizleme ve yok etmekten Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutukluluğuna karar verdi.

Ancak olayın takipçisi olan gazeteciler ve kamuoyu "Narin neden öldürüldü?" sorsunun cevabını alamadıkları için tepki göstermişlerdi.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Eryılmaz X hesabından "Narin 'cinsellik' içeren bir eylem nedeniyle öldürülmüştür." diye yazdı.

Narin'in neden öldürüldüğü hususunda en önemli ip ucu otopsi sırasında vajen bölgesinden, iç çamaşırından ve diğer giysilerin üzerinden tespit edilen PSA'dır.

Bu olayın açık şekilde 'cinsellik' içeren bir eylem nedeniyle ya da eylemin üzerine gelmesiyle açıklanabilir. Sonuç ise tektir, Narin 'cinsellik' içeren bir eylem nedeniyle öldürülmüştür. Ya doğrudan sujesiydi ya da tanığı oldu. Başka bir ihtimal yok!'