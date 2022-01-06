ads

Nevzat hizmetlerinden dolayı plaket aldı

UBP eski milletvekili ve Girne İlçe Başkanı İlker Nevzat’a plaket takdim edildi

ads ads ads ads ads
06/01/2022

ads
ads
ads
Nevzat hizmetlerinden dolayı plaket aldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay, UBP’de Milletvekilliği ve Girne İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan İlker Nevzat'ı evinde ziyaret etti.

Bülent Kutay, partiye milletvekili ve İlçe Başkanı olarak vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı İlker Nevzat'a iki ayrı plaket sundu.

İlker Nevzat ayrıca milletvekili olarak görev yaptığı 1998-2003 döneminde Meclis Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

06/01/2022 10:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ilker nevzat, bülent kutay, UBP
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.