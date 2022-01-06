Nevzat hizmetlerinden dolayı plaket aldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay, UBP’de Milletvekilliği ve Girne İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan İlker Nevzat'ı evinde ziyaret etti.

Bülent Kutay, partiye milletvekili ve İlçe Başkanı olarak vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı İlker Nevzat'a iki ayrı plaket sundu.

İlker Nevzat ayrıca milletvekili olarak görev yaptığı 1998-2003 döneminde Meclis Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

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06/01/2022 10:19