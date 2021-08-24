Nevzat: Kendi öz varlıklarımıza, her zaman olduğu gibi sahip çıkacağımız

Binboğa Yem Sanayi ve Zirai Levazım harup üreticilerine fare zehri dağıttı. Binboğa Yem Sanayi Müdürü Nevzat Nevzat, üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak “Kendi öz varlıklarımıza, her zaman olduğu gibi sahip çıkacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşmaktan onur duyarız” dedi.

Açıklama şöyle:

Üreticilerimizin yanında olduğumuzu her fırsatta göstermeye devam ediyoruz. Harup alışımızın taban fiyatını kooperatifler aracılığı ile 10 TL/kilo olarak açıklamamızın ardından bu kez de Binboğa Yem Sanayii ve Zirai Levazım işbirliği ve imkanları ile üreticilerimize Harup ağaçlarını korumak amacıyla fare zehiri dağıtıyoruz.

Köy kooperatiflerimizin aracılığıyla üreticilerimize fare zehirlerini dağıtırken, bir tek ağacın bile bizler için önemine dikkat çekmenin yanı sıra üreticilerimize de nefesleri olduğumuzu göstermek istiyoruz.

Geçmişte yine kooperafimiz Binboğa olarak üreticilerimize Harup fidanı dağıttığımız gibi bu ağaçları korumak da boynumuzun borcu olarak hissetmekteyiz.

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki; Kendi öz varlıklarımıza, her zaman olduğu gibi sahip çıkacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşmaktan onur duyarız.

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24/08/2021 18:27