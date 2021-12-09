Nevzat Özkunt, TDP’den aday adayı

Ülkemizin sevilen simalarından, ekonomist Nevzat Özkunt, Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) milletvekili aday adayı oldu.

Özkunt’un erken genel seçim için Lefkoşa’dan TDP aday adayı olduğu belirtildi.

Uzun yıllardır bankacılık sektöründe çalışan, şube müdürlüğü ve genel müdürlük gibi üst düzey görevlerde bulunan Özkunt, uluslararası bir kurum olan “ACAMS- Certified Anti- Money Laundering Specialist” sertifikası sahibidir.

Kendisini Kıbrıs sevdalısı ve barış yanlısı bir aktivist olarak tanımlayan Nevzat Özkunt, birçok sosyal faaliyette aktif rol aldı.

Özkunt, Uluslararası bir gençlik ve liderlik organizasyonu olan Junior Chamber International- JCI- (Genç Müteşebbisler Jaycees Derneği) Kuzey Kıbrıs Başkanlığı, JCI Türkiye Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği ve JCI Türkiye Toplumsal Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Çeşitli sivil toplum örgütünün yönetim kurullarında yer alan Özkunt, 2020 yılı cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde “Mustafa Akıncı Gönüllüleri” ekibinde aktif rol üstlendi.

Özkunt, TDP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyesidir.

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09/12/2021 16:14