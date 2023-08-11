New Jersey'de tek katlı bina çöktü

ABD'nin New Jersey eyaletinde tek katlı bir bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Hane sakinleri enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Newark şehrinde tek katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Hane sakinleri yaralı olarak enkazdan kurtarıldı. Çöken evde incelemeler devam ediyor.