New Orleans’ta gerçekleşen saldırının detayları ortaya çıktı

FBI, New Orleans'ta en az 10 kişiyi öldüren 42 yaşındaki bir ABD vatandaşının kullandığı araçta IŞİD örgütünün bayrağının bulunduğunu bildirdi.

New Orleans'taki Yılbaşı Gecesi araba saldırısında ölen şüphelinin Teksas'tan 42 yaşındaki bir ABD vatandaşı olan Shamsud Din Jabbar olduğu tespit edildi.

Büyük kalabalıklara yüksek hızda bir kamyonet sürdüğüne, 10 kişiyi öldürdüğüne ve en az 35 kişiyi yaralı bıraktığına inanılıyor.

FBI, araçta bir İslam Devleti grubu bayrağı bulunduğunu ve saldırıyı bir "terör eylemi" olarak araştırdıklarını söyledi.

Ajans, müfettişlerin şüphelinin terör gruplarıyla olan potansiyel bağlantılarını "belirlemek için çalıştıklarını" söyledi.

Kamyonda ve bölgenin başka yerlerinde potansiyel patlayıcı cihazlar bulundu

Olay, güney Louisiana eyaletinde, şehre gelen ziyaretçiler arasında popüler bir bölge olan Fransız Mahallesi'nde yerel saatle yaklaşık 03:15'te (09:15 GMT) meydana geldi.

Tanıklar, "korkunç" sahneyi, kurbanlara yardım etmek için acele eden veya siper için koşan görgü tanıkları olarak tanımlıyor

Polis, şüphelinin "yaptığı katliamı yaratmaya kararlı" olduğunu ve ayrıca memurlara ateş açtığını söyledi.